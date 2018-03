Bayerischer Rückzieher Wohl keine Klage gegen Ehe für alle

Zwei Rechtsgutachten hatte die Staatsregierung dpa-Informationen zufolge in Auftrag gegeben, unter anderem bei dem Augsburger Juraprofessor Ferdinand Wollenschläger. Das Fazit der Experten: Der Gesetzgeber hat bei der Ehe für Alle seinen Gestaltungsspielraum nicht überschritten. In einer Vorlage für die heutige Kabinettssitzung der Staatsregierung heißt es nun, man schätze die Erfolgsaussichten einer Klage gegen die Ehe für Alle als gering ein.

Klage hätte womöglich einen gegenteiligen Effekt

So schreiben die Gutachter etwa, aufgrund des gesellschaftlichen Wandels sei die Verschiedengeschlechtlichkeit nicht mehr exklusives Strukturmerkmal der Ehe. Außerdem verweisen die Autoren darauf, dass es bereits in 18 europäischen Ländern gültige Rechtsordnungen für die Ehe für Alle gebe. Nirgendwo hätten Gerichte die Entscheidung wieder gekippt. Weiter heißt es in der Vorlage, das Thema habe auch in der Öffentlichkeit an Brisanz verloren. Selbst Repräsentanten der katholischen Kirche seien "dabei, sich vorsichtig einem Wandel zu öffnen".

Dazu kommt: Eine Klage hätte nicht nur geringe Erfolgsaussichten -

"... vielmehr könnte das Gericht diese sogar zum Anlass nehmen, eine Verpflichtung des Gesetzgebers zur Einführung der 'Ehe für alle' festzuschreiben." Aus der Kabinettsvorlage

Die Staatsregierung dürfte deshalb auf eine Klage verzichten.

Seit dem 1. Oktober 2017 dürfen homosexuelle Paare heiraten

Bundestag und Bundesrat hatten die Ehe für alle kurz vor der Sommerpause 2017 beschlossen, also die völlige rechtliche Gleichstellung homosexueller mit heterosexuellen Partnerschaften, einschließlich des uneingeschränkten Adoptionsrechts. Seit dem 1. Oktober 2017 können schwule und lesbische Paare nunmehr genau wie heterosexuelle Paare heiraten, mit allen Rechten und Pflichten.

Verfassungsrechtler waren sich damals aber uneins, ob dazu eine Grundgesetzänderung nötig gewesen wäre. Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) hatte eine Verfassungsklage seiner Regierung deshalb ausdrücklich offengelassen.