Zukunftstreit um Bayern Wie soll sich der Freistaat weiterentwickeln?

Das Landesentwicklungsprogramm beschäftigt wieder einmal einen ganzen Tag lang den Wirtschaftsausschuss des Landtages. Eigentlich waren die geplanten Änderungen schon eingetütet. Doch im April sorgte eine Expertenanhörung noch einmal für Zweifel bei den Abgeordneten der Mehrheitsfraktion CSU. Schon fast mit Galgenhumor hatte damals der Ausschussvorsitzende Erwin Huber in die geladene Expertenrunde gefragt, ob denn niemand etwas Gutes an der geplanten Lockerung des Anbindegebotes finden kann – vergeblich. Deswegen werden jetzt Nachbesserungen diskutiert.

"Ich war auch von der Argumentation der vielen Verbände und Kompetenz sehr beeindruckt. Dann haben wir gesagt, wenn dies so breiten Widerstand hat, dann müssen wir hier etwas ändern." Erwin Huber, Ausschussvorsitzender des Landesentwicklungsplans

Nun soll es doch nicht mehr so einfach sein, Gewerbegebiete außerhalb bestehender Siedlungen zu genehmigen. Auf der Tagesordnung steht außerdem eine Neufassung des Zentrale-Orte-Systems und der Alpenplan. Dahinter verbirgt sich nichts weniger als der Streit um den geplanten Lift am Riedberger Horn. Drei höchst emotionale und strittige Themen – deshalb soll die Sitzung auch den ganzen Tag dauern – im Zweifelsfall wird am Freitag weiterdiskutiert.