Steuerliche Sonderbestimmungen Bayern sagt Unwetter-Opfern Hilfe zu

Laut Finanz- und Heimatminister Markus Söder (CSU) gelten in Bayern ab sofort steuerliche Sonderbestimmungen für die Betroffenen des schweren Unwetters vom Freitag. Auch Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) sagte Unterstützung zu.

Im Einzelfall können Steuern gestundet, Vollstreckungsmaßnahmen aufgeschoben und Steuervorauszahlungen gestreckt werden. Auch Sonderabschreibungen seien möglich, so Söder. Steuerlich geltend gemacht werden können auch die Kosten für die Wiederbeschaffung von Hausrat oder Kleidung, falls dies in größerem Umfang nötig ist. Der Minister rät den Betroffenen, sich zur Prüfung des jeweiligen Einzelfalles umgehend an das zuständige Finanzamt zu wenden.

Hilfen für Waldbauern?

Für Anträge auf Erlass der Grundsteuer sind die Gemeinden zuständig. Weitere Hilfsmaßnahmen will die Staatsregierung prüfen. Dabei geht es vor allem um die Waldbauern. Ihnen versprach Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt Hilfe. Er kündigte Unterstützung bei Großschadenslagen an. Nach den Unwettern in Ostbayern vom Wochenende sind rund 4.000 Privatwaldbesitzer von den Schäden betroffen.