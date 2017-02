Ortsbesuch in Nürnberg Profitiert die Bayern-SPD vom Aufwärtstrend?

Die Bundes-SPD hat in Umfragen deutlich zugelegt. Im aktuellen Deutschlandtrend kommt die Partei auf 28 Prozent. Auch die bayerische SPD spürt Aufwind. Ein Besuch an der Basis.

Mitgliederversammlung eines SPD-Ortsvereins im Nürnberger Norden Anfang der Woche. Im Nebenzimmer eines Restaurants soll es um Bauvorhaben gehen. Aber die Genossen beschäftigt auch die Kanzlerkandidatur von Martin Schulz und der Zustand der Bayern-SPD: "Ich habe Hoffnung auch für die Bayern-SPD, dass es so ein bisschen mitzieht", sagt ein Teilnehmer.

300 neue Mitglieder seit letzter Woche

Die Bundes-SPD hat in Umfragen deutlich zugelegt, im aktuellen Deutschlandtrend auf 28 Prozent, auch die bayerische SPD spürt Aufwind. Über 300 neue Mitglieder verzeichnet die SPD allein in Bayern seit vergangener Woche. Die Vorstandsklausur am Wochenende könnte trotzdem unangenehm werden für den Landesvorsitzenden Florian Pronold und seine Generalsekretärin Natascha Kohnen. Im BR-Bayerntrend Mitte Januar stürzte die SPD in Bayern auf 14 Prozent ab. Genossen forderten anonym in Zeitungen Pronolds Ablösung. Einer der wenigen, die Pronold und Kohnen offen kritisieren, ist der Münchner SPD-Vize, Roland Fischer:

"Ich halte es für die einzige richtige Form, dass Pronold und Kohnen möglichst bald erklären, ihre Positionen zur Verfügung zu stellen. Dann kann in Ruhe eine Personaldebatte losgehen." Roland Fischer

Vor wenigen Tagen schaltete sich Christian Ude öffentlich in die Debatte ein: In der BR-Fernsehsendung "Sonntags-Stammtisch" sagte der frühere Münchner Oberbürgermeister und Spitzenkandidat bei der Landtagswahl 2013, die BayernSPD könnte von der Bundespartei lernen. Pronold soll also den Gabriel machen und den Vorsitz abgeben. Auf Kohnen angesprochen, der Ambitionen auf den Vorsitz nachgesagt werden, sagte Ude: "Sie ist zweifellos eine charmante Frau. Aber ein politischer Neuanfang ist mehr als eine Rochade an der Spitze."

Im Mai wird neu gewählt

Im Mai sind turnusmäßige Neuwahlen. Mitten im Bundestagswahlkampf den Vorsitzenden abzuwählen, schade der Partei, heißt es. Es gibt wohl auch Überlegungen, die Neuwahl auf zu verschieben, auf die Zeit nach der Bundestagswahl. Bei der Neuwahl vor zwei Jahren kam ein bis dato völlig unbekannter Gegenkandidat auf über 30 Prozent. Eine Basisinitiative hat gestern ein Positionspapier veröffentlicht, die zentrale Forderung: die Basis muss besser eingebunden werden, bei inhaltlichen und personellen Forderungen.

Pronold: "Gegenkandidaten sollen sich melden"

Per Zeitungsinterview hat Pronold erklärt, ernst zu nehmende Gegenkandidaten sollten sich melden. Pronold wörtlich: "Dann reden wir über Konzepte und dann werden wir sehen, wer sich demokratisch durchsetzt." Eine Mitgliederbefragung wäre eine Möglichkeit. Generalsekretärin Kohnen fordert eine offene Debatte von Angesicht zu Angesicht. Ob sie Landesvorsitzende werden will, lässt sie vor dem Treffen offen, "weil ich möchte, dass wir in dieser Partei Personalfragen von Angesicht zu Angesicht klären."

Die Basis im Nürnberger Norden sieht in Natascha Kohnen eine gute Alternative zu Pronold: Sie ist aber wenig bekannt in Bayern und bedeutet in den Augen mancher keinen echten Neuanfang. Es gibt aber auch Genossen, die finden, dass es keine Personaldiskussion braucht. Der Oberpfälzer SPD-Bezirksvorsitzende und langjährige Landtagsabgeordnete Franz Schindler etwa:

"Florian Pronold ist erst vor wenigen Monaten mit einem bedeutenden Ergebnis zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl gewählt worden. Da hat niemand gesagt, der kann das nicht oder muss weg." Franz Schindler

Deshalb soll Pronold Vorsitzender bleiben, meint Schindler. Politische Arbeit der Bayern-SPD, mit diesem Tagesordnungspunkt beginnt die Klausur morgen um 10 Uhr. Die Debatte dürfte kontrovers werden.