Sonderweg bei Erbschaftssteuer Bayern künftig Steuerparadies für Firmenerben?

Franz Schabmüller ist einer aus dieser Spezies: Firmenerbe. Vor drei Jahren hat er von seinem Vater die operative Leitung der Familienfirmen übernommen: Sechs Automobil- und Motorradzulieferer im Raum Ingolstadt mit 850 Mitarbeitern. Erbschaftssteuerrecht ist für ihn ein wichtiges Thema. Zum Beispiel: Wer weniger Steuer zahlen will, muss Arbeitsplätze erhalten.

"Diese Behaltensfristen der Mitarbeiter – Lohnsummenregelung – man verpflichtet sich fünf oder sieben Jahre die Mitarbeiter zu behalten. Bei einem Unternehmen unserer Größe ist das schon ein mulmiges Gefühl – wie volatil ist der Markt." Franz Schabmüller, Familienunternehmner

Schabmüller findet die Erbschaftssteuer vor allem zu kompliziert:

"Wir fragen uns sehr häufig, ob der Staat große Familienunternehmen überhaupt noch will oder eher auf Publikumsgesellschaften setzt. Denn wenn ein Familienunternehmen größer wird, wird es immer schwieriger, es sauber in die nächste Generation zu bringen ohne dem Unternehmen das nötige Kapital zu entziehen, um diese Erbschaftssteuer bezahlen zu können." Franz Schabmüller, Familienunternehmner

Das deutsche Erbschaftssteuerrecht geht auf dieses Problem ein – mit extra Steuerermäßigungen für Firmenerben. Dabei verlangt das Grundgesetz eigentlich, dass alle Bürger gleichmäßig zu besteuern sind – egal ob sie Bargeld, Immobilien oder eben Unternehmen erben, erklärt Steuerjurist Daniel Dürrschmidt von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität:

"Bei Firmenerben stehen aber – das bringen die Betroffenen immer vor – auch Arbeitsplätze zur Disposition. Das Bundesverfassungsgericht ist durchaus bereit, das anzuerkennen und insofern auch verschiedene Behandlungen zuzulassen. Es muss aber verhältnismäßig sein im jeweiligen Einzelfall." Steuerjurist Daniel Dürrschmidt

Und da hatte die Bundesregierung den Bogen bei der Begünstigung von Firmenerben überspannt – und musste deshalb die Erbschaftssteuer reformieren. Die Verhandlungen dazu waren schon langwierig. Jetzt geht es um die Verwaltungsvorschriften zur Auslegung dieses Gesetzes – und hier geht Bayern nun einen Sonderweg, mit einer für die Erben großzügigeren Regelung als im Rest des Landes. Das geht zu weit, findet der Finanzexperte der Landtags-SPD, Harald Güller:

"Die Erbschaftssteuerreform 2016 war eh schon ein Kompromiss. Wo die CSU in Bayern Unternehmensmillionäre noch einmal bevorteilt hat. Und jetzt machen sie es sogar beim Vollzug des Gesetzes: 15 Länder vollziehen gemeinsam, ein Land sagt nein, wir wollen den Erbschaftssteuermillionären noch zusätzlich Geld schenken. Das stört mich dran." Harald Güller, SPD-Politiker im bayerischen Landtag

Bayerns Firmenerben sollen mehr Privatvermögen behalten dürfen

Ungefähr 90 Seiten umfassen die von den Bundesländern eigentlich gemeinsam erarbeiteten Ausführungsbestimmungen zur Erbschaftssteuer – alles sehr kompliziert. Was Bayern anders machen will als alle anderen: Unternehmenserben sollen mehr Privatvermögen behalten dürfen, ohne dass es besteuert wird. Und: Im Freistaat soll es Unternehmen noch kurz vor dem Erbfall erlaubt sein, Geld in einem Firmengeflecht hin und her zu schieben, damit es als Betriebsvermögen unter die Steuervergünstigung fällt. Gerade das macht dem Grünen-Landtagsabgeordneten Thomas Mütze Kopfschmerzen:

"Wie können wir verhindern, dass es wieder eine Ausnahme gibt, die jetzt wieder durch die Hintertür von Bayern eingeführt wird, dass verschachtelte Unternehmen besser dastehen als Einzelunternehmer. Das kann doch wohl nicht das Ziel sein. Aber scheint es für die CSU sehr wohl." Der Grünen-Landtagsabgeordnete Thomas Mütze

Steueroase Bavaria?

Harald Güller von der SPD wirft der Staatsregierung vor:

"Sie wollen Steuer bei Großvermögen möglichst nicht einziehen. Sie wollen es verschonen. Sie wollen in den Freistaat Bayern auch aus anderen Ländern Steuerflüchtlinge holen mit der Hoffnung, dass man ihnen sagt: Bei uns zahlt ihr im Erbschaftsfall weniger." Harald Güller, SPD

Der CSU-Abgeordnete Wolfgang Fackler will daran nichts Schlimmes finden: Man befürworte den Wettbewerb zwischen den Ländern. Bei der Grunderwerbssteuer oder bei der Gewerbesteuer gebe es auch unterschiedliche Sätze zwischen den Gemeinden.

"Und ich glaube, so etwas muss es auch zwischen den Ländern geben." Wolfgang Fackler, CSU

Doch das sehen nicht nur SPD und Grüne anders. Sondern auch die Deutsche Steuergewerkschaft will nicht, dass Bayern eine Art Steueroase für Firmenerben wird. Ihr Vorsitzender Thomas Eigenthaler pocht auf einen bundesweit einheitlichen Vollzug des Steuerrechts – ansonsten befürchtet der Vertreter der Finanzbeamten eine Abwärtsspirale:

"Wenn einer damit anfängt, werden andere nachziehen. Und den Schaden werden die Länder haben, die auf jeden Euro im Länderhaushalt angewiesen sind. Und profitieren tun dann die reicheren Länder. Wir wollen doch einheitliche Lebensverhältnisse. Und da darf nicht ein reiches Land gegen ein ärmeres ausgespielt werden." Thomas Eigenthaler, Deutsche Steuergewerkschaft

Die Frage ist jedoch nicht nur, ob die bayerischen Anwendungsvorschriften zur Erbschaftssteuer ungerecht sind. Sondern auch das Bundesgesetz selbst könnte schon so unternehmerfreundlich sein, dass es von Karlsruhe kassiert wird – so der Steuer- und Verfassungsjurist Daniel Dürrschmidt:

"Das Problem bei dem Gesetz ist, dass es als solches schon teilweise wieder für verfassungswidrig gehalten wird. Unabhängig davon, wie es im Einzelfall vollzogen wird. Das kann natürlich durch die Art und Weise des Vollzugs noch verstärkt werden. Aber die mögliche Verfassungswidrigkeit steht ohnehin schon wieder im Raum." Steuer- und Verfassungsjurist Daniel Dürrschmidt

Schutz des Eigentums vor Schutz der Allgemeinheit

In der bayerischen Verfassung heißt es übrigens in Artikel 123: "Die Erbschaftssteuer dient auch dem Zwecke, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen einzelner zu verhindern." Die CSU zitierte dagegen diese Woche im Landtag lieber den Verfassungsartikel über den Schutz des Eigentums. Und gab der Staatsregierung mit ihrer Mehrheit Rückendeckung für die bayerische Vorzugsbehandlung von Firmenerben.