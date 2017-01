Silvester in Bayern Waldbrand am Jochberg, Scheunenbrände in Oberfranken

Die Silvesterfeiern im Freistaat sind - so die erste Bilanz am frühen Morgen - weitgehend friedlich verlaufen. Trotzdem haben Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste seit Stunden alle Hände voll zu tun. Im Oberland steht ein Waldstück in Flammen. in Oberfranken brannten zwei Scheunen ab.

Verletzungen durch Feuerwerkskörper, Schlägereien und zahlreiche Brände sorgten für mehrere hundert Einsätze in Bayern. Hecken und Papiercontainer gerieten in Brand wie auch Balkone und Dachstühle.

Jochberg: Signalfeuer wird zum Waldbrand

Im Bereich des Jochbergs zwischen Kochel- und Walchensee im Landkreis Bad-Tölz Wolfratshausen versucht die Feuerwehr seit Stunden, einen Waldbrand zu löschen. Mittlerweile brennt es auf einer Fläche von rund zehn Hektar. Nach ersten Informationen des BR hatte eine Gruppe Feiernder ein Signalfeuer angezündet, um auf sich aufmerksam zu machen, weil es in eer Gruppe einen Verletzten gab. Die Flammen gerieten offensichtlich außer Kontrolle.

Oberfranken: Sachschaden und Rauchgasvergiftung

Im Litzendorfer Ortsteil Melkendorf (Lkr. Bamberg) bekämpften laut Polizei mehr als 100 Feuerwehrleute kurz nach Mitternacht den Großbrand einer freistehenden Scheune. Menschen wurden nicht verletzt, und auch die Tiere im Stall konnten größtenteils gerettet werden. Lediglich ein Jungbulle musste von einem Tierarzt eingeschläfert werden. Zwei Menschen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Scheune brannte vollständig ab. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Kripo Bamberg überprüft nun, ob der Brand durch Feuerwerkskörper verursacht wurde.

Eine Scheune in Eggolsheim (Lkr. Forchheim) wurde gegen 1.30 Uhr ein Raub der Flammen. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. 80 Feuerwehrleute aus den umliegenden Ortschaften konnten Schlimmeres verhindern. Verletzt wurde niemand. Auch hier besteht der Verdacht, dass ein Feuerwerkskörper das eingelagerte Stroh in Brand setzte. Der Schaden wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Auch hier ermittelt die Bamberger Kripo.

München: Jahreswechsel ohne Terrorwarnung

In München feierten mehrere tausend Menschen auf der Theresienwiese und am Friedensengel, größere Störungen blieben aus. Weitgehend friedlich verliefen nach einer ersten Übersicht die Silvesterfeiern auch in den anderen größeren Städten.

In der Straubinger Altstadt galt ein Böllerverbot, in Passau war die Marienbrücke über den Inn wegen des Anschlags in Berlin erstmals für Feiernde gesperrt.

Fotos: So begrüßte München das neue Jahr