Bayern ohne Schnee Ski und Rodel nicht gut

Gut ein Drittel des Umsatzes der Wintersaison in den Alpenorten wird in den zwei Wochen um den Jahreswechsel gemacht. Und weiße Weihnachten erwartete man sich zumindest in den Bergen. Doch das klappte auch wieder nicht, obwohl die Temperaturen diesmal immerhin für die Kunstschneeproduktion gnädig waren - aber auch das hat nicht überall gereicht.

Am Jenner in Berchtesgaden haben am Ende auch gut 50.000 Kubikmeter Kunstschnee nicht geholfen. Der Betriebsleiter Willi Däuber kämpfte mit den Schneekanonen vergeblich gegen das Wetter an.

"Wir haben im Moment eine massive Inversionswetterlage. Unten im Tal haben wir -5 Grad, zum Schneien ist das sehr gut, aber bereits bei 620 Meter gehen schon die Plusgrade an." Willi Däuber

Nur der Kinderlift an der Talstation und die Trainingspiste für den Deutschen Skiverband sind am Jenner befahrbar.

"Momentan ist es etwas besser als im letzten Jahr, weil wir wenigstens dem Deutschen Skiverband ein Trainingszentrum anbieten können, aber alle anderen Flächen für den Publikums-Skilauf sind einfach zu wenig beschneit. Das Sicherheitsrisiko, eine Piste aufzumachen, wäre viel zu groß. Wir fahren mit der Seilbahn, wir transportieren Fußgänger." Willi Däuber

Nur ein Drittel der Pisten in Betrieb

Die Verletzungsgefahr bei Stürzen ist besonders groß, wo weiße Kunstschneebänder direkt ins schneelose Gelände übergehen. Und das ist momentan der Normalfall. Vom Arber bis ins Allgäu gilt für alle bayerischen Skigebiete das gleiche: Nur rund ein Drittel der Pisten sind in Betrieb. Für die Einschränkungen gibt es Preisnachlässe zwischen zehn und 20 Prozent. Die Buchungslage in den Orten wird als normal bezeichnet.

"Man kann schon fast mit dem T-Shirt die Alpspitze hochfahren, wunderschön wandern. Aber ob der Gast das genauso schätzt wie den Wintersport oder ob er sagt: Wenn die in den nächsten Jahren keinen Schnee haben, komme ich nicht mehr, das ist momentan eine Prognose noch zu früh. Aber vielleicht werden wir dieses Jahr schon die ersten Auswirkungen spüren." Pirmin Joas, Tourismuschef in Nesselwang im Allgäu

Touristen ändern ihr Reiseverhalten

Ein Drittel der Alpinskifahrer könnte an höhergelegene Orte abwandern, sagt Jürgen Schmude, Geographieprofessor der LMU München. Rund 15 Prozent der Touristen werden an ihren gewohnten Aktivitäten im Weihnachtsurlaub etwas ändern. Die Geographen stellen schon länger fest, dass sich die Zahl der Skitage verringert und verändert.

"Die optimalen Skitage, die sich mit Sonnenschein und mit allen geöffneten Skipisten auszeichnen, finden nicht mehr an Weihnachten statt, sondern verschieben sich nach März, April." Jürgen Schmude

Einheimische im Allgäu passen sich inzwischen an die neuen Gegebenheiten an.

"Wann haben wir des letzte Weihnachten mit Schnee gehabt? Das ist sechs, sieben Jahre her. Skifahren hat sich bei mir ziemlich dezimiert - mit Familie, ist auch eine Kostensache." Allgäuer

Gestiegene Liftpreise

Denn der hohe Aufwand schlägt sich direkt auf die Liftpreise nieder. Weil das Bild der weißen Skiweihnachten bei den Touristikern offenbar keine Veränderung duldet, muss mit dem ersten Ferientag auch der Betrieb starten - in diesem Jahr erstmals ausnahmslos mit Kunstschnee. Der Aufwand dafür liegt sogar bei mittleren Skigebieten im Bereich über 100.000 Euro. Dem bayerischen Wintertourismus kommt zugute, dass Alpin-Skifahren für die traditionellen Familienferien um Weihnachten keine so große Bedeutung haben. Im Bergsteigerdorf Ramsau im Berchtesgadner Land zeigt sich Tourismuschef Fritz Rasp völlig entspannt:

"Über Weihnachten und Neujahr haben wir überhaupt keine Probleme. Wir haben da einen großen Anteil von Stammgästen. Die kommen wegen unserem Brauchtum, wegen der Fast-Familienzugehörigkeit. Die meisten sagen: Wenn es schön zum Wandern ist, dann sind wir zufrieden." Fritz Rasp

Auch im Fichtelgebirge, im Bayerischen Wald und im Allgäu wurden die Alternativen zum Skifahren und Langlaufen schon nach den Erfahrungen des vergangenen Winters weiter ausgebaut.