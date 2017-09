ADAC-Studie Bayern ist Stau-Spitzenreiter

Die größte Belastung durch Ferienstaus trägt im bundesweiten Vergleich Bayern, auch wenn der ADAC eine leichte Entspannung registrierte. 2016 hatte der Stauanteil Bayerns im Vergleichszeitraum noch 33 Prozent betragen. Hinter dem Freistaat folgt Niedersachsen mit knapp 22 Prozent vor Baden-Württemberg mit 17 Prozent.

A3 ist Staufalle Nummer eins

Staufalle Nummer eins war die A 3 (Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau). Auf dieser Verbindung mussten sich die Autofahrer 156 Mal in Geduld üben. Auf dem zweiten Platz landete die A 7 (Flensburg - Hamburg - Hannover - Würzburg - Füssen) mit 140 Staus. Dritter war die A 1 (Köln - Bremen - Hamburg - Lübeck). Gute Nachrichten gibt es von der A 8 (Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg), die im Vorjahr noch die Nummer 1 war: Sie ist dieses Jahr Fünfter.

Freitag ist Stautag

Wer kommenden Sommer mit dem Auto in den Urlaub fahren möchte, sollte bereits jetzt einen Wochentag in seinem Kalender fett markieren: den Freitag. Das ist der Tag, den Urlauber dringend meiden sollten, denn da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, in einem Stau zu geraten. Der Anteil der Freitage an den langen Staus stieg von 46 Prozent im Vorjahr auf 59 Prozent.

495 Staus mit einer Länge von zehn Kilometern oder mehr registrierte der ADAC in diesem Sommer an allen Freitagen der zwölf Ferienwochenenden zwischen dem 23. Juni und dem 10. September 2017. Zum Vergleich: An den Sonntagen zählte der Club 185 lange Staus, an den Samstagen waren es 153.

Mehr als 10.000 Kilometer Stau

Grundsätzlich war die Stausituation an den Ferienwochenenden ähnlich angespannt wie 2016. 870 lange Staus in diesem Jahr stehen 858 im Vorjahr gegenüber. "Die Autoschlangen summierten sich auf eine Strecke von 10.764 Kilometern (2016: 10.334)", so der ADAC.

Grund für die meisten Staus war hohes Verkehsaufkommen und Baustellen. Durchschnittlich 460 Baustellen gab es dieses Jahr während der Sommerferien. Unfälle und defekte Fahrzeuge fielen weniger ins Gewicht.