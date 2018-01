Medizinische Versorgung im Freistaat Bayern hat die meisten Zahnärzte

Die medizinische Versorgung in Bayern wird immer besser – zumindest, was die Anzahl der Ärzte betrifft. In allen Bereichen, auch bei den Zahnmedizinern, gibt es immer mehr Ärzte. Gerade für Zahnärzte ist Bayern ein besonders attraktiver Standort. Das zeigen die aktuellen Statistiken der Berufsverbände.

Von: Nikolaus Nützel