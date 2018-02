Digitalisierung Bayerns Bürger können bald online Strafanzeigen stellen

Ein gestohlenes Fahrrad, Internetbetrug oder Schäden am Auto - das kann in Bayern bald online angezeigt werden. Das Innenministerium will eine "Online-Wache" einführen. In anderen Bundesländern ist man da schon weiter.

Von: Henning Pfeifer und Eva Limmer