Fahrraddiebstähle in Bayern Täglich werden 80 Räder als gestohlen gemeldet

Die niedrige Aufklärungsquote und Gesamtzahl der gestohlenen Fahrräder gehen aus einer aktuellen Antwort des Bayerischen Innenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hervor.

Demnach geht die Aufklärungsquote bei Fahrraddiebstählen seit 2012 stetig zurück; damals konnte noch in 14,7 Prozent der Fälle ein Täter ermittelt werden. Vor fünf Jahren hatte jedoch die Zahl der gestohlenen Räder mit mehr als 30.800 noch deutlich über dem Vorjahreswert gelegen.

E-Bikes auch bei Dieben beliebt

Dünne Kabelschlösser sind schnell aufgezwickt

Nach Angaben des Landeskriminalamtes richten Fahrraddiebe in Bayern aber einen immer höheren Schaden an: 14,6 Millionen Euro betrug der Gesamtschaden der verschwundenen Fahrräder im vergangenen Jahr. Das sind rund 900.000 Euro mehr als im Vorjahr. Ein Grund dafür sei der Diebstahl sehr hochpreisiger Modelle wie Elektrofahrräder.

ADFC und Polizei raten zur Vorsicht

Gelegenheit mach Diebe. Das gilt vor allem bei Fahrrädern. Darum raten Polizei und Fahrradverbände zur Vorsicht und möglichst dazu, die Räder besser identifizierbar zu machen, zum Beispiel über eine Registrierungsnummer und einen Fahrradpass.

Anschließen ist besser als nur abschließen - also mit dem Schloss an einen festen Ständer. Deshalb werden auch Abstellanlagen empfohlen, uneinsehbare Plätze sind dagegen schlecht. Auch bei großen Parkplätzen rund um U-Bahnhöfe werden in München täglich Räder gestohlen. Viele Diebstähle bleiben ungeahndet und tauchen in keiner Statistik auf, weil sie erst gar nicht angezeigt werden.

So schützen Sie Ihr Rad vor Dieben Zahlen & Fakten Rund 70 Prozent der Täter wohnen in dem Viertel, in dem sie ein Rad gestohlen haben. 36 Prozent der Beutezüge finden in Städten zwischen 20.000 und 100.000 Einwohnern statt. 91,9 Prozent der Tatverdächtigen sind männlichen Geschlechts und 82 Prozent deutscher Herkunft. Die meisten Täter sind 21 Jahre und älter. Das Märchen vom Kältespray Mit Eisspray soll es ganz schnell gehen: Diebe kühlen ein Fahrradschloss kurz mit Eisspray auf minus 20 Grad, schlagen dann mit einem Hammer darauf - und schwups, schon ist das Schloss geknackt: Eine Horrorvorstellung - und ein Märchen! Mit einem Kältespray aus der Dose kann man ein Fahrradschloss aus Stahl nicht so schnell kühlen, dass man es zerschlagen kann, sagt der ADFC. Deshalb gibt es auch keine "gegen Kältespray geschützen Schlösser", wie sie manchmal von Versicherungen gefordert werden. Sicher abschließen Die Stiftung Warentest und der ADFC empfehlen, Fahrräder mit einem Bügelschloss oder einer massiven Kette abzuschließen. Eine gute Alternative sind auch Faltschlösser, die ähnlich aussehen wie ein Zollstock. Von Drahtseilschlössern halten Experten dagegen wenig. Die können Diebe in null Komma nichts knacken - und Zeit ist beim Fahrraddiebstahl entscheidend: Die meisten Diebe geben auf, wenn sie ein Fahrradschloss länger als drei Minuten "bearbeiten" müssen oder wenn das Knacken Lärm erzeugt. Gewicht Gute Schlösser haben aber nicht nur ihren Preis, sondern auch ihr Gewicht. Mit einem Kilogramm aufwärts muss man für ein gutes Schloss schon rechnen. Wichtig ist auch ein massiver Schlüssel zum Schloss. Richtig abschließen Ketten Sie Ihr Radl immer mit dem Rahmen an fest installierte oder massive Gegenstände wie beispielsweise Metallzäune oder Straßenlaternen. Freistehende abgesperrte Fahrräder können schnell Beine bekommen und in einem Lieferwagen verschwinden. Außerdem sollten Sie Ihr Rad am besten an belebten, nachts beleuchteten Plätzen abstellen - da haben Diebe weniger Ruhe bei der "Arbeit". Immer abschließen! Jedes vierte Rad wird gestohlen, weil der Besitzer "nur mal schnell in einen Laden geht" und "für die fünf Minuten" sein Radl aus Bequemlichkeit nicht absperrt. Ein paar Sekunden reichen Dieben, um sich mit Ihrem Fahrrad aus dem Staub zu machen. Und übrigens: Laut "Aktenzeichen XY" ist gerade das Klauen von Fahrrädern sehr typisch für Gelegenheitsdiebe. Belege und Rechnungen aufbewahren Egal, ob Sie sich für eine Fahrrad- oder Hausratversicherung entschieden haben - Sie sollten auf alle Fälle die Kaufrechnung Ihres Rads aufbewahren. Das beschleunigt im Schadensfall die Regulierung. Dabei ist es außerdem hilfreich, wenn Sie ein Foto von Ihrem Fahrrad vorlegen können. Schlüssel behalten Schlüssel aufbewahren! Falls Sie eine Fahrradversicherung abgeschlossen haben und Ihr Rad wird gestohlen - auf keinen Fall vor lauter Wut den Schlüssel für das Fahrradschloss wegwerfen: Einige Versicherungen verlangen den Schlüssel als Beweismittel. Fahrradpass anlegen Wird Ihr Rad gestohlen, ist ein Fahrradpass hilfreich. Damit können Sie bei der Polizei oder der Versicherung genaue Angaben zu machen. Das Formular gibt's bei jeder Polizeidienststelle und enthält die folgenden Angaben: Name und Adresse des Besitzers, Marke des Fahrrades, (eingravierte) Rahmennummer, Farbe, Typ, Codiernummer und Zusatzausstattung. Fahrrad codieren lassen Die Codierung nach dem FEIN-System bietet zusätzliche Sicherheit: Bei der Polizei oder dem Fahrradhändler wird ein Code in den Radrahmen graviert, mit dem Sie als Besitzer ausfindig gemacht werden können - oder Sie erhalten ein Etikett. Codierte Fahrräder sind für Diebe deutlich weniger interessant, da sie sich schwerer weiterverkaufen lassen. Versicherungen Hausratsversicherungen zahlen meist nur, wenn Räder aus dem Keller oder absperrbaren Hinterhöfen gestohlen werden. Nachts und im Freien besteht meist kein Schutz oder muss teuer dazugebucht werden. Beachten Sie bei Fahrradversicherungen immer das Kleingedruckte. Viele Versicherungen lohnen sich für Radfahrer nicht. Außer eine Haftpflichtversicherung, denn Verkehrsunfälle können teuer werden.

Oft bleiben Teile da

Mit der Aufklärungsquote steht Bayern im Vergleich zum Bund aber immer noch deutlich besser da. 2016 lag die Quote dort bei 8,8 Prozent, 2012 waren es noch 9,7 Prozent gewesen. Spitzenreiter unter den Bundesländern waren im vergangenen Jahr übrigens Thüringen und Niedersachsen. Im Nordwesten wurden 13,4 Prozent (2012: 16 Prozent), in Thüringen gar 14,7 Prozent (2012: 14,4 Prozent) der gestohlenen Räder beziehungsweise ihre Täter ermittelt.

Gestohlene Autos findet die Polizei leichter

Opfer gestohlener Autos können sich in Bayern übrigens deutlich größere Hoffnungen auf eine Aufklärung machen - hier lag die Quote 2016 bei 57,5 Prozent (2012: 60,8 Prozent).