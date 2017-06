Untersuchungsausschuss vor der Sommerpause Viele offene Fragen zum Bayern-Ei-Skandal

Über zwei Jahre ist es her, dass der Bayerische Rundfunk gemeinsam mit der Süddeutschen Zeitung den Bayern-Ei-Skandal aufgedeckt hat. Es geht um einen Salmonellen-Ausbruch mit vielen Erkrankten in mehreren Ländern und mindestens einen Toten. Jetzt will die Landtags-Opposition ihren Fragenkatalog für den Untersuchungsausschuss vorstellen. Die Zeit drängt.

Längere Zeit war es gar nicht klar, ob es tatsächlich zu einem Untersuchungsausschuss in diesem Lebensmittelskandal kommt. Die SPD setzte zunächst auf einen Sonderermittler, dagegen forderten die Grünen sehr schnell einen eigenen Untersuchungsausschuss. Rosi Steinberger konnte ihre Oppositionskollegen schließlich überzeugen.

"Den Sachverhalt, den haben wir ja jetzt im Landtag wirklich oft genug wiedergekäut – immer wieder sind uns Dinge gesagt worden, die sich im Nachhinein als falsch herausgestellt haben – also die endgültige Aufklärung des Sachverhalts, die wollen wir jetzt wirklich alle haben." Rosi Steinberger, verbraucherschutzpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion

Die Zeit drängt

Den konkreten Fragenkatalog wollen SPD, Freie Wähler und Grüne heute auf einer gemeinsamen Pressekonferenz präsentieren. Dann muss es schnell gehen, schließlich bleibt dem Ausschuss nur etwas mehr als ein Jahr Zeit, um seine Untersuchungen abzuschließen. Noch vor der Sommerpause soll sich der Untersuchungsausschuss konstituieren, in der Sommerpause gilt es für die Abgeordneten dann, jede Menge Akten zu wälzen.

Der Ausschuss, der seine Arbeit bis zum Ende der Legislaturperiode im kommenden Jahr abgeschlossen haben muss, soll von Mechthilde Wittmann (CSU) geleitet werden. Der Posten muss noch vom Landtag bestätigt werden. Wittmann wäre die erste Frau in der Geschichte des Landtags, die einen Untersuchungsausschuss leitet. Im Zuge des Salmonellen-Skandals war zwischenzeitlich auch Umweltministerin Ulrike Scharf (CSU) massiv unter Druck geraten, obwohl sie zum Zeitpunkt der Vorfälle gar nicht im Amt war. Die Grünen wollen deshalb im Ausschuss auch auf die Rolle ihres Amtsvorgängers, des amtierenden Staatskanzleiministers Marcel Huber (CSU), eingehen.

"Ziel des Untersuchungsausschusses ist es, die Lebensmittelkontrolle in Bayern sicherer zu machen. Dass es trotz Reformen hier noch erheblich hakt, hat der jüngste Skandal um den Schlachthof in Fürstenfeldbruck wieder gezeigt." Rosi Steinberger, verbraucherschutzpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion

Nur wenn alle Versäumnisse aus dem Bayern-Ei-Skandal bekannt seien, könnten Schwachstellen identifiziert und Konsequenzen daraus gezogen werden.

Salmonellen-Erkrankungen in ganz Europa

Europaweit waren im Sommer 2014 Menschen an Salmonellen erkrankt. Zunächst ging es um Fälle im Ausland. Doch dann wurde klar: Es hatte offenbar auch in Deutschland und besonders in Bayern etliche Erkrankungen gegeben. Recherchen des BR-Politmagazins Kontrovers und SZ zeigten, dass dies wegen Behördenversäumnissen erst spät erkannt wurde. Verantwortlich soll die Firma Bayern-Ei aus Niederbayern sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Mitarbeiter, den Eigentümer und Behördenmitarbeiter. Staatsregierung und Behörden sehen sich mit dem Vorwurf konfrontiert, sie hätten früh von dem Skandal bei der niederbayerischen Firma Bayern-Ei gewusst, die Bevölkerung aber nicht gewarnt.

Fliegenplage, Käferplage und Salmonellen

Die Staatsanwaltschaft Regensburg erhob Anklage gegen Stefan Pohlmann, den Besitzer von Bayern-Ei. Er soll gewusst haben, dass die Eier in seinem Stall salmonellenbelastet waren und sie trotzdem ausgeliefert haben.

Pohlmann – ein Name, der wie kaum ein zweiter für Lebensmittel- und Tierschutzskandale steht. Im Jahr 2006 berichteten Medien bundesweit über eine Fliegenplage im niederbayerischen Dorf Tabertshausen. Ausgelöst hatte sie Pohlmanns Firma, weil sie den Hühnerkot nicht richtig entsorgte. Mitte der 90er-Jahre löst eine Pohlmann-Farm eine Käferplage im US-Bundesstaat Ohio aus – mit zigtausenden bissigen Käfern, geschlüpft aus Hühnermist. Etwa zur selben Zeit stehen Pohlmann senior und junior in Deutschland vor Gericht, weil sie hochgiftiges Nikotin auf Hennen sprühen ließen – gegen Schädlinge. Der Vater bekommt Berufsverbot: Er sei "charakterlich ungeeignet", so das Urteil. Das Verfahren gegen Sohn Stefan wird gegen Zahlung von 100.000 DM eingestellt.

Doch diesmal könnte es eng werden. Die Ermittler werfen dem Besitzer der Firma Bayern-Ei unter anderem gefährliche Körperverletzung in 187 Fällen vor, einmal davon mit Todesfolge. Pohlmann junior droht nun eine mehrjährige Haftstrafe.