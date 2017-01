Bayern-Ei-Affäre Gegenwind für Scharf jetzt auch aus der CSU

Bislang war es die Opposition, die in der Bayern-Ei-Affäre dringende Aufklärung gefordert hat. Jetzt bemängelt auch der CSU-Verbraucherschutzsprecher Versäumnisse in der Informationspolitik von Umweltministerin Scharf.

Nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks und der Süddeutschen Zeitung hat die Staatsanwaltschaft Regensburg in ihrer Anklageschrift gegen Stefan Pohlmann, Chef der Firma Bayern-Ei, Hinweise, dass salmonellenverseuchte Eier auch in Bayern zu Erkrankungen geführt haben. Scharf hat das bisher immer bestritten - in Bayern habe es keinen Anlass gegeben, die Verbraucher vor salmonellenverseuchten Eiern aus den Pohlmann-Betrieben zu warnen.

Diesen mehrfachen Versicherungen der Umweltministerin und auch des Landesamtes für Lebensmittelsicherheit (LGL) hat die CSU bisher immer Glauben geschenkt. Nun aber kündigte der Verbraucherschutzsprecher der Partei, Beißwenger, kritische Nachfragen an.

"Die Informationslücken gibt es offensichtlich, dass doch nicht so detailliert aufgeklärt wurde wie wir es uns gewünscht und erwartet hätten." Eric Beißwenger

Lieferkette nicht sorgfältig geprüft?

Die Staatsanwaltschaft Regensburg vermutet auch in Bayern Salmonellenerkrankungen durch Eier. Vom Umweltministerium seien anscheinend die Lieferketten zwischen Bayern-Ei und Supermärkten nicht sorgfältig genug überprüft worden, kritisierte Christian Magerl von den Grünen.

"Ich finde es skandalös, dass einfach aus dem hohlen Bauch heraus, aus Schlamperei gesagt wurde: In Bayern war nichts. Das LGL ist die Spezialbehörde, die eigentlich über wesentlich bessere Erkenntnisse verfügen müsste als die Staatsanwaltschaft." Christian Magerl

SPD fordert Scharfs Rücktritt

SPD-Verbraucherschutzexperte Florian von Brunn ärgert vor allem, dass Umwelt- und Verbraucherschutzministerin Scharf eine Salmonellengefahr in Bayern immer verneint hatte.