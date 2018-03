Untersuchungsausschuss Bayern-Ei: LGL-Präsident Zapf wollte Justiz angeblich nicht beeinflussen

Am Mittwoch tauchten Unterlagen auf, die den Schluss nahelegen, Andreas Zapf, Präsident des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), versuchte, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Regensburg zu beeinflussen. Am Donnerstag sagte Zapf selbst dazu im Untersuchungsausschuss zum Bayern-Ei-Skandal, dass er keineswegs Einfluss nehmen wollte.

Zapf äußerste zunächst sein Erstaunen darüber, dass interne Vermerke der Staatsanwaltschaft den Weg in die Medien finden. Aus diesem Vermerk geht hervor, dass Zapf auch noch Einfluss auf die Wahl des Gutachters der Staatsanwaltschaft nehmen wollte. Zapf räumte vor dem Untersuchungsausschuss ein, von sich aus den Kontakt zur Staatanwaltschaft in Regensburg gesucht zu haben. Er habe ein Fachgespräch anbieten wollen - nicht aber Einfluss auf die Staatsanwaltschaft nehmen. Es stehe ihm nicht zu sich in die Arbeit der Staatsanwaltschaft einzumischen, so Zapf. Dennoch wollte er an den Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Teil haben - beispielsweise an der Anklageschrift in Sachen Bayern-Ei. Die hatte er nicht nur in dem Telefonat verlangt, sondern Wochen später auch noch in einem Schreiben. Das sei etwas unglücklich gewesen, meinte die Ausschussvorsitzende Mechthilde Wittmann (CSU):

"Jetzt wird er selber es sicher, oder möglicherweise nicht als so geschickt empfinden. Ich denke, dass man in seiner Situation möglicherweise Verständnis entwickeln muss, dass er versucht hat, an mehr Informationen zu kommen." Mechthilde Wittmann

Zapf selbst glaubt, seine Behörde habe beim Salmonellen-Skandal mehr getan als sie eigentlich musste. Trotzdem: Im Nachhinein sei man immer schlauer, räumte Zapf am Ende seiner Vernehmung ein.

Agrarminister Brunner weist Verantwortung im Bayern-Ei-Skandal zurück

Zuvor hatte Landwirtschaftsminister Helmut Brunner (CSU) vor dem Ausschuss ausgesagt. Er und sein Haus seien höchstens am Rande berührt, da alles, was im Stall geschehe, dem Umweltministerium obliege.

Unklar, ob auch Seehofer in den Untersuchungsausschuss geladen wird

Der Ausschuss hatte zuvor beschlossen, weitere 14 Zeugen zu vernehmen. Ob und wann Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) noch vor dem Ausschuss ist, angesichts seines bevorstehenden Wechsels nach Berlin offen.