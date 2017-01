Bayern-Ei-Skandal Großteil der in Deutschland Erkrankten aus Bayern

Außerdem habe es in sieben weiteren Bundesländern Betroffene gegeben. Wie aus einer Aufschlüsselung der Staatsanwaltschaft hervorgeht, erkrankten während des europaweiten Salmonellenausbruchs im Jahr 2014 auch elf Menschen aus Sachsen und drei mit Wohnsitz in Hessen, je zwei aus Baden-Württemberg, Niedersachsen und Schleswig Schleswig-Holstein sowie jeweils eine Person aus Brandenburg und Thüringen.

Salmonellenvergleich zeigt Zusammenhang der Infektionen

Wo die Infektion mit Salmonellen stattgefunden haben soll, konnten die Staatsanwälte nach eigenen Angaben in 18 Fällen ermitteln: 13 Personen hätten sich in Bayern angesteckt, fünf in Sachsen. In den übrigen Fällen sei der Infektionsort nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft sieht in diesen Fällen einen Zusammenhang mit Bayern-Ei dennoch als belegt an. Sie stützt sich auf den molekularbiologischen Vergleich zwischen den Salmonellen, die bei den Patienten und in den Bayern-Ei-Ställen gefunden wurden, und auf den engen zeitlichen Zusammenhang des Auftretens der Infektionen.

Anklage gegen Ex-Bayern-Ei-Chef erhoben

Bereits vor knapp drei Wochen hatte die Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass sie Anklage gegen Ex-Bayern-Ei-Chef Stefan Pohlmann erhoben hat. Er soll im Jahr 2014 über Monate hinweg die Auslieferung von Eiern veranlasst haben, obwohl er nach Ansicht der Staatsanwälte von den Salmonellen in seinen Ställen wusste.

Dem Unternehmer wird unter anderem gefährliche Körperverletzung in 187 Fällen vorgeworfen, einmal davon mit Todesfolge. Den Angaben zufolge stammen 95 Geschädigte aus Österreich, 86 aus Deutschland und sechs aus Frankreich.