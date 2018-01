Im Münchner Prinzregententheater Bayerischer Filmpreis an Fatih Akin verliehen

The winner is… Fatih Akin: Er wurde für die beste Regie ausgezeichnet. Er erhält den mit 10.000,- Euro dotierten Preis für den Film „Aus dem Nichts“. Darin erzählt Fatih Akin von einem neonazistischen Anschlag auf eine deutsch-kurdische Familie.

Deutliche Anspielung auf NSU-Terror

Als beste Darstellerin wurde Diane Kruger geehrt. Sie spielt in „Aus dem Nichts“ eine Frau, deren Mann und Kind bei dem Bombenanschlag getötet werden. Obwohl sie Hauptleidtragende des Anschlags ist, wird gegen die Frau ermittelt. Ein deutlicher Verweis auf den NSU-Terror – so wurde die Frau des von den NSU-Terroristen getöteten Enver Simsek nach Angaben ihrer Anwältin von der Nürnberger Polizei verhört, während ihr Mann im Krankenhaus im Sterben lag.

Preis für die Brüder ‚Barnabas und Ben‘ aus ‚Simpel‘

Als beste männliche Darsteller wurden David Kross und Frederick Lau gemeinsam geehrt für ihre Rollen in dem Film „Simpel“. Dort verkörpern sie die Brüder Barnabas und Ben. Das große schauspielerische Können von Kross und Lau, ihre Wandlungsfähigkeit und ihr geniales Zusammenspiel machten ‚Simpel‘ zu einem zutiefst berührenden, unvergesslichen Kinoerlebnis, heißt es in der Begründung der Jury.

Produzentenpreis: International und bayerisch

Der Produzentenpreis wird geteilt und geht mit jeweils 100.000 Euro an Philipp Kreuzer und Jörg Schulze (maze Pictures GmbH) für die Produktion des Films ‚„The Happy Prince‘ sowie an Kerstin Schmidbauer (Constantin Film) für die Produktion "Griessnockerlaffäre".

Der Film „The Happy Prince“ erzählt die Geschichte von Oscar Wildes letzten Lebensjahren im Exil. Ausgezeichnet werden die Produzenten dafür, dass sie die besonderen Herausforderungen einer internationalen Koproduktion bestens gemeistert und einen Film geschaffen haben, „der inhaltlich ebenso wie künstlerisch überzeugt und ein herausragendes Kinoerlebnis gewährt.“ Zur Preisverleihung an Kerstin Schmidbauer von der CONSTANTIN FILM erklärte die Jury:

"Mit ‚Griessnockerlaffäre ‘ haben die CONSTANTIN FILM und ihre Produzentin Kerstin Schmidbauer ihre vorherigen Erfolge nochmals getoppt und wieder einmal bewiesen, dass sie immer wieder Produktionen auf den Markt bringen können, die mit hoher Qualität zielsicher ihr Publikum erreichen." Aus der Begründung der Jury

Werner Herzog –„ schöpferische Urgewalt“

Den Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten überreichte Bayerns Medienministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin Ilse Aigner. Er ging an den Filmemacher Werner Herzog (75) für dessen Lebenswerk. Dotiert ist der Preis mit 50.000,- Euro.

"Werner Herzog ist eine schöpferische Urgewalt. Einer, der die seltene Gabe besitzt, seine Mitmenschen für Geschichten zu begeistern. Er selbst sagt, alle seine Filme sind bayerische Filme. Und dieses Schaffen würdigen wir heute mit dem Ehrenpreis." Ilse Aigner (CSU), bayerische Medienministerin.

Erfolgreicher Nachwuchs

Der Nachwuchsregiepreis, dotiert mit 10.000,- Euro ging an Adrian Goiginger für seinen Film „Die beste aller Welten“.

Als beste Nachwuchsdarstellerin wurde Verena Altenberger ausgezeichnet. Für ihre Rolle als drogensüchtige Mutter in „Die beste aller Welten“ erhält sie den mit 5.000,- ausgezeichneten Preis.

Als bester männlicher Nachwuchsdarsteller wurde Jonas Dassler geehrt. Auch er erhielt ein Preisgeld von 5.000,- Euro. Ausgezeichnet wurde der 21-jährige gleich für zwei Rollen, nämlich als Abiturient Karl in dem Film „Lomo – The language of many others“ und als Schüler in dem Film „Das schweigende Klassenzimmer.“

‚Sommerhäuser‘ – Drehbuchpreis für feine Striche

Den Drehbuchpreis, dotiert mit 10.000,- Euro erhält Sonja Maria Kröner für das Drehbuch zu dem Film Sommerhäuser. Die Begründung lässt aufhorchen:





"Das Drehbuch von ‚Sommerhäuser‘ ist so dicht wie zart, so genau wie schwebend und triftet nie in falsche Nostalgie ab. Mit wenigen feinen Strichen zeichnet Sonja Maria Kröner in ihrem Debütfilm den Zerfall einer Familie. Stilsicher und virtuos. Ein herausragendes Drehbuch." Aus der Begründung der Jury

Beste Kamera, beste Montage

Den Preis für die beste Bildgestaltung bekommt der Kameramann Matthias Fleischer für den Film "Die kleine Hexe“. Der Preis ist dotiert mit 10.000,- Euro. Den Preis für die beste Montage erhält Stephan Krumbiegel für die Filme "Beuys“ und "Peter Handke“.

Den Preis für den besten Kinder- und Jugendfilm, ebenfalls mit 10.000,- Euro dotiert, erhalten die Produzenten Kristine Knudsen und Tom Streuber sowie Emely Chrsitians für den Film „Überflieger – Kleine Vögel, großes Geplapper.“

Dokumentarfilmpreis für eine „Ode an die Liebe“

Der Dokumentarfilmpreis, er ist ebenfalls mit 10.000,- Euro dotiert, geht an Yasemin und Nesrin Şamdereli (Regie und Drehbuch) für ihren Film ‚Die Nacht der Nächte‘.

"Den beiden Filmemacherinnen ist es auf wunderbare Weise gelungen, eine respektvolle Nähe zu den Menschen vor der Kamera aufzubauen und zwar über alle kulturellen Barrieren hinweg. Herausgekommen ist eine Ode an die Liebe." Aus der Begründung der Jury

BR ermittelt Publikumspreis für ‚Fack ju Göhte 3‘

Den Publikumspreis, der von den Zuschauern von kinokino, dem Filmmagazin im BR Fernsehen und den Hörern von Bayern 1 ausgewählt wurde, erhält Bora Dagtekin für seinen Film ‚Fack ju Göhte 3‘.

Einer der bedeutendsten Medienpreise

Insgesamt wurden Preise im Wert von 300.000,- Euro verliehen, damit gehört der Bayerische Filmpreis zu den bedeutendsten Medienpreisen in Deutschland. Er wird seit 1979 von der bayerischen Staatsregierung auf Vorschlag einer unabhängigen Jury vergeben.

Noch ein Preis - "Einmal bitte alles"

Den Nachwuchsproduzentenpreis der VGF erhält Helena Hufnagel für ihrenFilm "Einmal bitte alles". Es ist der erste Spielfilm der jungen Filmemacherin. Mit wenig Geld und viel Engagement wurde der produziert und kam beim Publikum sehr gut an. Dafür erhält Hufnagel den mit immerhin 60.000,- dotierten Preis der Verwertungsgesellschaft für Nutzungsrechte an Filmrechten.