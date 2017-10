Landtagswahlkampf Bayerische SPD will Rechtsschwenk der CSU nutzen

Dass die SPD im Bund in der Opposition ist, will die Bayern-SPD im Landtagswahlkampf nutzen. Fraktionschef Markus Rinderspacher sieht außerdem neue Chancen durch den erwarteten Rechtsruck der CSU.

Markus Rinderspacher griff Horst Seehofer und die CSU-Staatsregierung an: Es herrsche politischer Stillstand in Bayern, weil sich die CSU im Hickhack verliere, so Rinderspacher. Er rechne noch in diesem Jahr mit einem Rücktritt von Horst Seehofer. Dass die CSU die rechte Flanke schließen wolle, könne der SPD nützen, meint der Fraktionschef.

"Herr Seehofer hat einen Rechtsruck angekündigt, er hat damit für die SPD Platz frei gemacht in der Mitte." Markus Rinderspacher, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion

Wohin will die SPD - in die Mitte oder nach links?

Allerdings hat die Vorsitzende der Bayern-SPD, Natascha Kohnen, für ihre Partei einen Linksruck angekündigt nach dem schlechten Bundestagswahlergebnis.

"Der Botschaft kann ich nur hinzufügen, dass wir im linksliberalen Spektrum große Chancen haben. Das wird Frau Kohnen definitiv unterschreiben." Markus Rinderspacher

Rinderspacher will da keinen Unterschied sehen: Da passe kein Stück Papier zwischen ihn und Kohnen. Rinderspacher kündigte einen auf bestimmte Zielgruppen zugeschnittenen Landtagswahlkampf an.

"Einen Gießkannenwahlkampf werden wir 2018 nicht mehr machen." Markus Rinderspacher

Noch keine Entscheidung über den SPD-Spitzenkandidaten

Als Bewerbungsrede für die SPD-Spitzenkandidatur will er diese Aussagen aber nicht verstanden wissen. Über die werde die Partei Anfang nächsten Jahres entscheiden.