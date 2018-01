Neujahrspredigten Bayerische Bischöfe wünschen den Menschen mehr Kontakt zu Gott

In ihren Neujahrspredigten haben bayerische Bischöfe die Menschen dazu aufgerufen, mit Zuversicht in das neue Jahr zu gehen. Zudem riefen sie zum Einsatz für Frieden auf.

Die katholischen bayerischen Bischöfe haben in ihren Silvesterpredigten zum Einsatz für Frieden, Schwache und die Umwelt aufgerufen. So forderte der Münchner Kardinal Reinhard Marx die Christen dazu auf, mitzuhelfen, Europa zu einem Beispiel für die Versöhnung der Völker zu machen.

Auch wenn es darauf keine leichten Antworten gebe, dürfe das Projekt Europa nicht zerstört werden, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz im Münchner Liebfrauendom. Er ergänzte zum Thema Wirtschaft, diese und die Arbeit hätten dem Menschen zu dienen, nicht umgekehrt. Nicht nur auf den Profit gelte es zu schauen, sondern aufs Wohl aller.

Mehr Engagement für Schwache in der Gesellschaft

Passaus Bischof Stefan Oster appellierte, sich für Schwache zu engagieren. Der Glaubende sehe mit dem Herzen auch in den Armen, den Kranken und Menschen auf der Flucht Jesu Gegenwart und Licht, sagte Oster laut seiner Internetseite im Passauer Dom.

"Und der Glaubende will helfen, dass dieses Licht heller leuchtet, damit es auch von anderen wahrgenommen wird." Stefan Oster, Bischof von Passau

Sternsinger aus Passau beim Papst

Als Vorsatz könne man sich daher vornehmen, sich etwa um den alten Nachbarn zu kümmern, der einen Zuhörer brauche, oder einem Flüchtlingskind bei den Hausaufgaben zu helfen. Ferner rief Oster zum Umweltschutz auf. Der Glaubende wolle mithelfen, die Schöpfung zu bewahren. Das Bistum Passau war auch beim Neujahrsgottesdienst mit Papst Franziskus im Petersdom vertreten. Eine Delegation des Kindermissionswerks "Die Sternsinger" war aus dem Bistum nach Rom gereist.

Bedford-Strohm: Blick auf die Fülle des Lebens

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, rief zu mehr Demut und Dankbarkeit auf. Es gelte, "den Blick auf die Fülle des Lebens" zu lenken, sagte er in seiner Neujahrspredigt im traditionellen ZDF-Fernsehgottesdienst zum Jahresbeginn in der Dresdner Frauenkirche. Dies sei "vielleicht das Wichtigste im Deutschland des Jahres 2018, einem reich gesegneten Land, in dem dennoch Knappheitsgefühle und Verlustangst überhandzunehmen drohen". Viele Menschen spürten:

"Mit einem Leben, in dem der materielle und der berufliche Erfolg an der ersten Stelle stehen, verpassen wir das Eigentliche." Heinrich Bedford-Strohm

Die Frage, was ein Mensch wirklich brauche, um zufrieden zu sein, gewinne daher immer mehr an Bedeutung. Die Menschen müssten wieder "die Fülle spüren, aus der wir leben dürfen", betonte Bedford-Strohm. Neben Bibelworten gewährten vor allem Erfahrungen mit Menschen "einen neuen Blick auf die Fülle und das Glück des Lebens".So könne ein Gespräch mit einem sozial benachteiligten Menschen "eine Schule der Demut" sein, sagte der EKD-Ratsvorsitzende.

Auch "Ehe für alle" ein Thema

Eichstätts Bischof Gregor Maria Hanke befasste sich mit der Ehe. Deren Bedeutung werde in der westlichen Welt oft nicht mehr verstanden, sagte er laut Bistumsmitteilung im Eichstätter Dom. "Das Wesen der Ehe ist weit mehr als die Verantwortungsgemeinschaft zweier Personen", so der Bischof mit Blick auf die "Ehe für alle". Diese sei ein "einschneidender Schritt in der Gesellschaft, die Begründung der Ehe als Institution von ihrer Verwurzelung in den Vorgaben der Schöpfung und in der natürlichen Verwiesenheit von Mann und Frau aufeinander loszulösen".

Es sei Christenpflicht, für das Evangelium von der Ehe und Familie in der Gesellschaft einzustehen.Der Augsburger Bischof Konrad Zdarsa erklärte, Gott gebe allen Menschen immer wieder eine neue Chance. Dies gelte besonders, wenn man meine, nur noch auf Sinnlosigkeit hin leben zu können, weil einem Schweres zugemutet worden sei, sagte Zdarsa im Augsburger Dom. Der "springende und uns rettende Punkt" sei: "Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken, seine Wege sind nicht unsere Wege. Gott ist anders.

"Der Würzburger Diözesanadministrator Weihbischof Ulrich Boom rief dazu auf, Ausgegrenzte nicht zu vergessen. Man dürfe den Menschen am Anfang und am Ende des Lebens und an den Grenzen von Land und Gesellschaft nicht fallen lassen, sagte er laut Meldung seines Bistums im Würzburger Kiliansdom.Bambergs Erzbischof Ludwig Schick mahnte Christen, vor Neujahr mit den Problemen des alten Jahres abzuschließen. "Schulden müssen beglichen sein, Streit und Zerwürfnis beendet, Leid und Trauer angenommen und dadurch auch überwunden werden", schrieb er auf der Internetseite seiner Erzdiözese.