Weihnachten als Signal zum Umdenken Bayerische Bischöfe rufen zu mehr Miteinander auf

Der Münchner Kardinal Reinhard Marx sagte in seiner Weihnachtspredigt im Münchner Liebfrauendom, dass gerade in der jüngsten Zeit die Frage "Was hält diese Gesellschaft eigentlich zusammen?" immer drängender geworden sei. Vor diesem Hintergrund liefere das "Geheimnis von Weihnachten" einen wichtigen Beitrag.

"Wenn ich glaube, dass Gott in Jesus der Bruder aller geworden ist, stärkt das meine Verbundenheit und Offenheit, meine Bereitschaft zur Solidarität und zum Miteinander" . Der Münchner Kardinal Reinhard Marx

Als eine "Art Gesamtkunstwerk" hilft Weihnachten laut Marx auch im persönlichen Leben die Kunst der Liebe und des richtigen Lebens zu lernen.

Weihnachten als Signal zum Umdenken

Weihnachten ist nach Aussage des Augsburger Regionalbischofs Michael Grabow ein Signal zu Aufbruch und Umdenken. Von Bethlehem komme eine Zukunfts-Perspektive für mehr Menschlichkeit, für mehr Miteinander, für mehr soziale Gerechtigkeit und für Frieden auf Erden sagte der evangelische Theologe laut Redemanuskript am Ersten Weihnachtsfeiertag in der Augsburger St. Anna-Kirche.

Deshalb dürften Glaube und Weihnachtsgefühl keine romantischen Erinnerungen an alte Geschichten sein, in denen irgendwann einmal irgendwelche Leute aufgebrochen seien zum Stall. Ganz im Gegenteil sei die Weihnachtsgeschichte im hier und jetzt angesiedelt und wolle den Menschen Mut machen und ihnen neue Wege eröffnen, sagte Grabow.

Weihnachten - "die stärkste Medizin gegen Nationalismus"

Der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm nannte Weihnachten "die stärkste Medizin gegen den Virus des Nationalismus, der Fremdenfeindlichkeit und des religiösen Fanatismus". Gottes Liebe gelte jedem Einzelnen. Mit der Geburt Christi sei Gott als Mensch in die Welt gekommen. "Er wird nicht zuerst Deutscher, Amerikaner, Russe oder Chinese. Er wird einfach nur Mensch. Und legt damit den Keim zu einer Revolution der Menschenliebe, der größten Revolution, die die Welt je gesehen hat." Den christlichen Glauben nannte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland eine "große Bewegung der Humanität und der Hoffnung"

Weihnachtliche Botschaft als "unvergänglicher Hit"

Die weihnachtliche Botschaft der Liebe Gottes taugt nach Überzeugung der Münchner Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler als "unvergänglicher Hit" für alle Jahreszeiten. Denn sie bestärke die Menschen und inspiriere sie zu Veränderungen, sagte die evangelische Theologin laut Redemanuskript am Ersten Weihnachtsfeiertag in der Münchner Lukaskirche. Diese Liebe Gottes könne den Menschen auch den inneren Zwang nehmen, sich gewaltsam gegen andere profilieren zu wollen. Denn die Botschaft des Weihnachtsfestes sei nicht Perfektion. Gott komme vielmehr mitten hinein in das "Durcheinander unseres Lebens" und wolle bei den Menschen sein, wann immer etwas schiefgeht.

Die Menschen sollten sich freimachen vom "Zwang zu heilem Familien-Idyll"

Die biblische Botschaft an Weihnachten könne auch zu Gelassenheit führen, sagte Breit-Keßler. Denn die heile Welt lasse sich nicht herstellen. An Weihnachten könne in den Familien aufbrechen, was unter der Decke gehalten wurde, wie beispielsweise Eheprobleme oder nicht aufgearbeitete Zwistigkeiten. Von dem Zwang zu einem heilen Familien-Idyll sollten sich die Menschen freimachen. Denn dieses Idyll habe es auch in der Bibel nie gegeben. "Dort ist bei der Geburt Jesu von Notunterkunft die Rede, von armen Leuten, von einer Flucht ins Ausland, von Verfolgung und Asyl", sagte die Regionalbischöfin.

Die Geburt Jesu erinnert an die hungernden Kinder auf der Welt

In Bamberg sagte Erzbischof Ludwig Schick, die Geburt Jesu in ärmlichen Verhältnissen erinnere an die vielen hungernden Kinder in Afrika, Asien und Lateinamerika. Aber auch die Kindersoldaten sowie die arbeitenden Mädchen und Jungen in der ganzen Welt dürften nicht vergessen werden. Zu viele Kinder könnten nie wie Kinder leben. Ihre Seelen würden bei Flucht und Vertreibung sowie durch Krieg getötet. Sie würden ihrer Kindheit beraubt und seien auch als Erwachsene in ihrer Menschlichkeit gehandicapt.

Weihnachten macht Mut für echte Begegnungen

Die Geburt Jesu ist nach Ansicht des Eichstätter Bischofs Gregor Maria Hanke eine Antwort Gottes auf die Sehnsucht des Menschen nach Nähe und Heil. Die Botschaft von Weihnachten mache Mut, im Alltag nicht auf Macht und Abgrenzung zu setzen, sondern echte Begegnung mit dem Mitmenschen zu suchen.

Das Vaterunser "braucht keine neue Übersetzung"

Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer stellte das Vaterunser und die jüngste Diskussion darüber in den Mittelpunkt seiner Predigten. Das Vaterunser brauche keine neue Übersetzung. Vielmehr seien Beterinnen und Beter, Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer nötig, "die sich an der Krippe neu als Kinder Gottes erfahren und täglich neu aus dieser Beziehung leben".

Zukunft und Hoffnung für die Menschen

Der Würzburger Diözesanadministrator Weihbischof Ulrich Boom betonte, Gott mache sich klein, um die Menschen mitzunehmen in seine Welt. Er werde Mensch, um Zukunft und Hoffnung zu geben.