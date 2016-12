Schlechtwettergeld war einmal Keine Winterpause am Bau

Der Klimawandel hat auch seine guten Seiten. In der Bauwirtschaft müssen die Unternehmen seit einigen Jahren im Winter ihre Beschäftigten nicht mehr ausstellen. Doch nicht nur die milden Winter ermöglichen die Arbeit am Bau rund ums Jahr. Auch technologischer Fortschritt macht das möglich.

Die Arbeit ruht nur zwischen Weihnachten und Neujahr. Nach dem 2. Januar wird auf der Baustelle an der Rosenheimerstraße nahe dem Münchner Ostbahnhof wieder ganz normaler Betrieb herrschen. Seit 15 Monaten entsteht hier ein sechzehnstöckiges Bürohaus, witterungsberdingte Unterbrechungen gab es nicht.

"In den letzten vier Jahren habe ich im Winter immer durchgearbeitet" Bauleiter Tobias Knappe.

Temperaturen knapp unter Null seien kein Problem, nur wenn viel Schnee gefallen ist oder es kälter als minus fünf Grad ist, muss er die Einsatzplanungen korrigieren.

"Dann versuchen wir beispielsweise Dinge im Keller fertig zustellen".

An diesem Tag sind es nur minus zwei Grad. Der Montagetrupp aus Polen im 14. Stock, der die per Kran angelieferten Fassadenteile montiert, hat sich warm angezogen. Jeder Arbeiter hat eine dicke Mütze und Handschuhe an.

Warm anziehen

Gut eingepackt ist die Arbeit am Bau auch bei Minustemperaturen machbar.

"Warme Kleidung, alles kein Problem, alles normal", sagt einer in gebrochenem Deutsch auf unsere Frage, wie er und seine Kollegen mit der Kälte klar kommen. Weiter unten im Rohbau sind die stockwerkshohen Fenster schon eingesetzt, in einem der Flure steht ein mobiles Heizgerät, damit die Wärme nicht so schnell entweichen kann, sind an den Zugängen zum Treppenhaus provisorische Türen eingesetzt. Die Zugänge im Erdgeschossen sind mit einer Art Vorhang aus Plastikfolie verhängt.

"Wichtig ist", so erklärt Bauleiter Knappe, "dass immer die Temperatur herrscht, die man zur Verarbeitung der verschiedenen Materialien braucht." Und weil in den meisten Baustoffen Wasser enthalten ist, darf es natürlich nicht frieren.

"Mittlerweile können wir bei Temperaturen knapp unter Null betonieren. Der Beton wird angeheizt geliefert, wenn nötig decken wir ihn nach der Verarbeitung mit Folien ab." Tobias Knappe

Die Zeiten sind vorbei, in denen die Baufirmen im Winter ihre Mitarbeiter entlassen haben, und die vom Schlechtwettergeld leben mussten.

Mit dem Klimawandel zusammenarbeiten

"Da hilft natürlich auch der Klimawandel", sagt Knappe", "längere Frostperioden haben wir schon lange nicht mehr gehabt." Dass auch im Winter weitergearbeitet werden kann, ist für Bauherren, Unternehmen und Belegschaft von Vorteil. Die Kosten sind geringer, die Gebäude werden schneller fertig und alle haben Planungssicherheit.

Und für manche Gewerke sind Temperaturen um den Gefrierpunkt sogar von Vorteil. Die Arbeiter, die gerade dabei sind, das Flachdach zu dämmen, freuen sich über die Kälte. Denn der Bitumen, den sie zwischen die Gasbetonsteine gießen und diese damit abdichten, ist fast 100 Grad heiß. Eine Arbeit, die an Sommertagen mit 30 Grad und mehr noch anstrengender ist als ohnehin schon.