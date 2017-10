Arbeitsbelastung der Landwirte Bauernfamilien leiden immer öfter unter Burnout

Barbara Saalfrank bewirtschaftet zusammen mit ihrem Mann einen Milchviehbetrieb im oberfränkischen Landkreis Hof, den sie vor zwei Jahren an die nächste Generation übergeben haben. Als ihr Sohn Jörg dann auf ökologischen Anbau umstellen will, verschärft sich die ohnehin bereits angespannte Situation auf dem Hof. Bei einem Bürojob geht man spätestens nach 8 Stunden nach Hause und lässt solchen Ärger hinter sich – in einer Landwirtschaft ist das nicht möglich. Bei Barbara Saalfrank gipfelte das in einem Selbstmordversuch.

Der Leidensdruck ist meist hoch

Viele kommen leider erst zu uns, wenn es gar nicht mehr anders geht, erzählt Fritz Kroder, Vorsitzender des Landeskuratoriums der Landwirtschaftlichen Familienberatung in Bayern.

"Wenn der Druck der Belastung höher ist als die Angst sich zu outen, dann ist der Punkt da, wo die Leute zu uns kommen." Fritz Kroder, Landwirtschaftliche Familienberatung in Bayern

Im konkreten Fall hatte sich viel angehäuft, erzählt der Sohn Jörg Saalfrank. Die Probleme wären von ganz unterschiedlicher Herkunft gewesen: Das Finanzielle, Missmut, die Unfähigkeit, darüber zu sprechen. Irgendwann würden sich diese Probleme allerdings vertiefen. Was immer zu Streit mit dem Vater führte, der zum einen unter Depressionen leidet und zudem eine schwere Lungenkrankheit hat. Zur Zeit ist er auf einer Kur. Zu Gesprächen kam es aber erst als man sich Hilfe von der Landwirtschaftlichen Familienberatung holte, ergänzt Barbara Saalfrank.

"Sie waren zu zweit da, haben sich mit uns allen vieren zusammengesetzt. Der Herr Kroder hat die Gespräche gecoacht. Im Endeffekt konnte dann jeder mal sagen, was ihn bedrückt, und der andere musste zuhören. Und so sind wir eigentlich wieder gut ins Gespräch gekommen und im Augenblick können wir uns nicht beschweren." Barbara Saalfrank

Immer mehr Familien suchen Hilfe

Was mit einem Gespräch nicht gelöst ist, erklärt Fritz Kroder. Unter einem Jahr gehe meist nichts. Ist die Landwirtsfamilie Saalfrank ein seltener Einzelfall ? Kroder hat die aktuellen Zahlen für Bayern.

"Wir haben in Bayern acht Einrichtungen - sieben katholische, eine evangelische. Wir haben in Bayern etwa 1.400 Personen, die in Beratung sind. Das ist letztes Jahr um etwa 12 Prozent gestiegen." Fritz Kroder, Landwirtschaftliche Familienberatung in Bayern

12 Prozent mehr Fälle in einem Jahr. Trotzdem glaubt Kroder nicht, dass sich die Probleme auf den Höfen in nur 12 Monaten so verstärkt haben. Ein Grund sei eher, dass die Beratungsstelle aktiver geworden sei, da die Zahl der Mitarbeiter aufgestockt wurde. Auch wäre das Angebot nach Medienberichten besser wahrgenommen worden. Trotzdem würden viele nach wie zu lange warten, bis sie sich Hilfe suchen.

Verena, die Ehefrau des Sohnes, die zusammen mit ihrem Mann zwei Buben im Alter von 4 und 9 Jahren hat, ist froh, dass die Familie den Schritt gewagt hat, sich Hilfe zu holen. Man könne jetzt ehrlicher zueinander sein. Ihre Schwiegermutter stimmt ihr zu.