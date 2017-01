Messe BAU Auftakt in München

In München eröffnet heute die Messe BAU. Die Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme. 2.000 Aussteller aus 40 Ländern präsentieren ihre neuesten Ideen und Produkte. Rund 250.000 Besucher werden in den komplett ausgebuchten Messehallen erwartet.

Neuheiten zeigt die Messe vor allem im Bereich der digitalen Gebäudetechnik. Der Trend zum vernetzten Haus, dem sogenannten "smart home", hält an. Es geht aber längst nicht mehr nur um Heizungen oder Rollläden, die sich per App vom Handy aus steuern lassen. Es geht auch um Innovationen etwa in der Sicherheitstechnik: von Türen, die sich automatisch verriegeln, wenn man das Haus verlässt. Bis hin zu Handscannern an Griffen, die Bewohner erkennen.

Schwerpunkt "generationengerechtes Bauen"

Frau im Garten eines Mehrgenerationen-Wohnprojekts

Oder Systeme, die ein Gebäude belebt erscheinen lassen, obwohl niemand zu Hause ist. Daneben gibt es auch verspielte Anwendungen: wie Briefkästen, die eine SMS verschicken, sobald die Post da ist. Der Messe-Schwerpunkt "Wohnen im Jahr 2020" rückt zudem das Thema "generationengerechtes Bauen" in den Fokus.

Idealerweise ist es generationenübergreifend, damit aufwändige, altersgerechte Umbauten später gar nicht mehr erforderlich sind. Auch kritische Studien werden während der Messe vorgestellt: etwa ob sich junge Leute überhaupt noch Wohneigentum leisten können. Oder zu Bayerns Wäldern, die unter dem Kahlschlag für Holzhäuser leiden. "Notruf für Bayerns Wälder" nennen das die Wissenschaftler der TU Darmstadt.