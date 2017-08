Zahl der Todesopfer gestiegen Deutsche stirbt nach Anschlägen in Barcelona

Mehr als eine Woche nach den Anschlägen in Barcelona ist eine Deutsche ihren Verletzungen erlegen. Das teilte die katalanische Zivilschutzbehörde mit. Die Zahl der Todesopfer der Anschläge in Barcelona und Cambrils steigt damit auf 16.

Den Informationen zufolge handelt es sich um eine 51-Jährige. Sie starb am Morgen in einem Krankenhaus in Barcelona. Die Frau war während der Attacke vom Tatfahrzeug erfasst worden. Nach Angaben der Behörden werden momentan noch weitere 24 Verletzte in Krankenhäusern behandelt - fünf von ihnen sind noch in kritischem Zustand.

Terroristen hatten ursprünglich noch größere Anschläge geplant

Bei dem Anschlag in der katalanischen Hauptstadt war ein 22-Jähriger mit einem Lieferwagen in eine Menschenmenge auf der Flaniermeile Las Ramblas gerast. Mehr als 120 Menschen wurden verletzt. In Cambrils hatten Angreifer ein Auto in eine Passantengruppe gelenkt.

Zu beiden Taten mit insgesamt 16 Todesopfern bekannte sich die Terrormiliz IS. Ermittlungen zufolge planten die Attentäter ursprünglich wesentlich größere Anschläge mit Bomben auf Wahrzeichen in Barcelona. Nach einer Explosion in ihrer mutmaßlichen Bombenwerkstatt änderten sie jedoch ihren Plan.

Gestern hatte eine halbe Million Menschen in Barcelona gegen Terror und Gewalt demonstriert.