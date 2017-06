Asylanträge unter der Lupe Auf der Suche nach Fehlern und falschen Angaben

Im Jahr 2016 haben knapp 750.000 Menschen in Deutschland einen Asylantrag gestellt - über 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Über die Anträge der Asylbewerber entscheidet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Bis zu hunderttausend dieser Entscheidungen sollen nun vorzeitig überprüft werden.

Männlich, zwischen 18 und 45, aus den Top-Ten-Ländern also zum Beispiel Syrien, Afghanistan oder Irak: Alle Flüchtlinge, auf die diese Kriterien zutreffen und die in 2015 oder 2016 anerkannt wurden, überprüft das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nun noch einmal.

Fehler im Fall Franco A.

Es geht um bis zu 100.000 Fälle. Bundes-Innenminister Thomas de Maizière hatte das vor drei Wochen angekündigt, als Konsequenz aus Verfahrensfehlern im Fall Franco A. Der terrorverdächtige Offizier hatte sich beim BAMF als syrischer Flüchtling ausgegeben und war anerkannt worden. Normalerweise wird jeder anerkannte Asylfall nach drei Jahren einer sogenannten Widerrufsprüfung unterzogen. Dabei geht es um die Frage, ob sich im Herkunftsland etwas verändert hat und ob die Entscheidung deshalb widerrufen werden könnte.

Die vorgezogenen Prüfungen sollen anders aussehen, erklärt der zuständige Bereichsleiter des BAMF in einem Telefonat. Zweieinhalb Wochen sind vergangen seit einer Anfrage des Bayerischen Rundfunks zum Thema – ein Interview kam in dieser Zeit nicht zu Stande.

Entscheidungen auf dem Prüfstand

Deshalb die telefonische Auskunft: In jedem Fall aus der genannten Personengruppe will das BAMF bei den Ausländerbehörden anfragen beziehungsweise die Daten mit den Sicherheitsorganen abgleichen – ob die Menschen straffällig geworden sind, ob es Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gibt, ob sie eventuell eine falsche Identität oder Staatsangehörigkeit vorgetäuscht haben. Das BAMF will außerdem genau prüfen, ob die eigenen Mitarbeiter bei der Anhörung oder Entscheidung Fehler gemacht haben. Ein enormer Zeitaufwand für die Mitarbeiter, stellt Personalrat Rudolf Scheinost fest.

"Und aus diesem Grund ist auf jeden Fall ein fester Mitarbeiterstamm nötig. Von unseren cirka 7.000 Mitarbeitern ist die Hälfte unbefristet und die Hälfte befristet. Bei diesen Befristeten laufen die Verträge aus. Wenn ich so eine komplexe Arbeit machen muss, dann brauche ich gut ausgebildetes Personal, das länger eine Zukunftsperspektive bei uns hat." Personalrat Rudolf Scheinost

Behörde braucht Planungssicherheit

Das zuständige Widerrufsreferat im BAMF hat aktuell rund zehn Mitarbeiter. Sie können die zusätzliche Arbeit nicht allein machen, bestätigt auch der Bereichsleiter am Telefon. Sie sollen nun erst einmal vorarbeiten – also ein Konzept dafür entwickeln, wie die vorgezogenen Widerrufsprüfungen ablaufen. Bei der Durchführung werden sie dann unterstützt von erfahrenen Entscheidern in den Außenstellen. Der Personalrat nutzt die Gelegenheit und fordert Befristungen aufzuheben – dazu sind die Verhandlungen im BAMF aber noch nicht abgeschlossen.

Bis 2018 sollen die Prüfungen abgeschlossen sein

Vage ist bisher der Zeitplan für die Prüfungen: Im August soll es losgehen – und dann so schnell wie möglich abgeschlossen werden. Wie lang es dauern wird, ist aber unklar. Die aktuell rund 100.000 übrigen Altverfahren werden bis zum Sommer noch nicht abgearbeitet sein, das war ja der ursprüngliche Plan. Das wird noch bis Jahresende dauern, schätzt der Bereichsleiter im BAMF. Und natürlich kann es sein, dass aktuelle Verfahren durch die vielen Widerrufsprüfungen wieder länger dauern, sagt er. Das Ziel bleibe aber: Neuverfahren sollen spätestens drei Monate nach der Antragstellung entschieden werden.