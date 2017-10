Türkische Flüchtlinge verraten? BAMF reagiert verhalten auf Spitzelvorwürfe

Haben Mitarbeiter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) türkische Asylbewerber an regierungsnahe türkische Medien verraten? In der Nürnberger Zentrale reagierte man am Tag der offenen Tür verhalten auf entsprechende Medienberichte.

Von: Judith Dauwalter