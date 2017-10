Unterschiedliche Anerkennungsquoten BAMF: Asylanträge werden immer gleich bearbeitet

Auf den ersten Blick wirken die Zahlen eindeutig, die Unterschiede zwischen einzelnen Bundesländern groß: In Bremen beispielsweise durften im ersten Halbjahr 63,3 Prozent der Afghanen bleiben, in Bayern nur 33,7 Prozent. Bundesweit lag die so genannte Gesamtschutzquote bei 44,1 Prozent.

Ähnlich sieht es beispielsweise bei den Irakern aus: In Bremen durften knapp 94 Prozent bleiben, in Bayern unter 50 Prozent. Die Gesamtschutzquote war bundesweit bei knapp 60 Prozent. Auch, wenn man die Fälle herausrechnet, die aus formellen Gründen beendet wurden, weil beispielsweise der Antrag zurückgezogen wurde, sieht das Ergebnis recht ähnlich aus.

Vergleiche zwischen Bundesländern sind schwierig

Allerdings: Im kleinen Bremen haben auch nur gut tausend Afghanen einen Asylantrag gestellt – im Flächenstaat Bayern über 14.000. Die beiden Länder miteinander zu vergleichen, ist also schwierig, weil bei wenigen Anträgen Einzelfälle die Statistik verzerren können.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gibt an, die Entscheidungspraxis sei immer gleich, egal in welchem Bundesland der Asylbewerber seinen Antrag stelle. Jeder Antrag sei ein Einzelschicksal, über das unabhängig entschieden werde. Außerdem werde in der Statistik zwar erfasst, woher die Asylbewerber kommen – aber nicht, welcher Religion oder Volksgruppe sie angehören. Das sei aber für die Entscheidung ebenfalls wichtig.