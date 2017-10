Unwetterwarnung Bahn stellt Zugverkehr wegen Sturm großflächig ein

Die Deutsche Bahn hat ihren Zugverkehr am Morgen in weiten Teilen Deutschlands eingestellt. Wegen des Sturmtiefs "Herwart" fahren derzeit keine Züge mehr in Nord- und Mitteldeutschland, teilte ein Bahnsprecher mit. In Bayern gibt es bisher nur vereinzelt Ausfälle.

Betroffen sind laut Bahn die Strecken in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Züge aus anderen Regionen in diese Gebiete enden vorzeitig. Die Dauer der Einschränkungen sei derzeit nicht absehbar, teilte das Unternehmen mit.

Reparaturtrupps der Bahn entfernten mit Kettensägen umgestürzte Bäume von den Gleisen. Beschädigte Oberleitungen müssen repariert werden. Hubschrauber seien zur Streckenkontrolle im Einsatz, so die Bahn: Sie bat Reisende, sich vor Antritt der Fahrt über die aktuelle Lage zu informieren.

Orkanartige Böen

"Herwart" ist der dritte Herbststurm in diesem Jahr und zieht über ganz Deutschland hinweg: Bis zum Vormittag muss in weiten Teilen des Landes mit teilweise orkanartigen Böen gerechnet werden. Für die Küstenregionen, die Mitte Deutschlands und in Bayern gelten amtliche Unwetterwarnungen.

Teilweise sind Windgeschwindigkeiten bis zu 130 Kilometer pro Stunde möglich. Auf den höchsten Alpengipfeln gibt es zeitweise Orkanböen sogar bis 160 km/h. Die Behörden warnen davor, dass Gebäude beschädigt, Bäume entwurzelt werden und Gegenstände herabstürzen können. Empfohlen wird deshalb, den Aufenthalt im Freien zu vermeiden und Abstand zu Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen zu halten. Die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes gilt bis morgen.

Bäume und Bauzäune umgestürzt

Theresienwiese

In Bayern stürzten bereits Bäume um, Bauzäume wurden wie auf der Theresienwiese in München umgerissen. So wurde die B472 Irschenberg-Bad Tölz war zwischen Miesbach und Kreuzstraße zeitweise wegen umgestürzter Bäume blockiert. Auch der Bahnverkehr ist betroffen: Der Abschnitt zwischen Zirndorf und Cadolzburg ist wegen eines umgestürzten Baumes gesperrt. Es wurde eine Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Im Landkreis Regensburg machte der Sturm der Feuerwehr bei Löscharbeiten einer Schreinerei zu schaffen: "Der Wind hat das Feuer immer wieder angefacht und auch der Funkenflug war nicht zu unterschätzen", so die Feuerwehr. Die Schreinerei war aus noch unbekannten Gründen in Brand geraten. Das Feuer breitete sich schnell auf das Gebäude aus, sodass es nicht mehr gerettet werden konnte und komplett niederbrannte.

Weltcup-Auftakt der Männer abgesagt

Aufgrund eines Sturmtiefs wurde der alpine Weltcupauftakt im österreichischen Sölden abgesagt. Dies teilte der Ski-Weltverband FIS mit. Eine Verschiebung des Starts sei wegen der schlechten Wetterprognose keine Option. Der ursprüngliche Plan hatte vorgesehen, dass die Männer mit einem Riesenslalom in den olympischen Winter starten.

An der Küste droht eine Sturmflut

Schlimmer wütete der Sturm im Norden: Die Leitstellen in Schleswig-Holstein berichteten in der Nacht von umgekippten Bäumen, eingestürzten Baugerüsten und weggeflogenen Trampolinen. Im nordfriesischen Oldenswort fiel eine historische Mühle dem Sturm zum Opfer. An der deutschen Nordseeküste droht eine schwere Sturmflut. Verletzt wurde bisher niemand.

Umgestürzter Baum in Berlin

In Hamburg wird am Vormittag eine schwere Sturmflut mit einem Pegel von 2,5 Metern über dem mittleren Hochwasser erwartet. "Die Behörden sind vorbereitet, voraussichtlich müssen einige Straßen und der Fischmarkt gesperrt werden", erklärte eine diensthabende Wissenschaftlerin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). Die Hamburger Feuerwehr rückte bis zum Morgen 170-mal aus. Die Berliner Feuerwehr rief inzwischen den Ausnahmezustand aus. Ein Feuerwehrsprecher begründete dies mit der Vielzahl der Einsätze: Zwischen 04.00 Uhr und 07.00 Uhr seien es 100 gewesen. Alle Freiwilligen Feuerwehren wurden in den Dienst gerufen.