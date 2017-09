Neue ICE-Strecke Mit der Bahn nach Berlin - in Konkurrenz zum Flugzeug

Wenn das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nummer 8 – so heißt die Neubaustrecke durch das Saaletal und den Thüringer Wald eröffnet wird, will die Bahn konkurrenzfähig sein im Berlinverkehr.

Ziel ist es den Marktanteil zu verdoppeln, Flugpassagiere in die schnellen Züge zu bringen. Tatsächlich ist eine Fahrzeit von 3 Stunden 55 Minuten vom Zentrum in München zum Berliner Hauptbahnhof attraktiv. Und alle haben schnellere Reisezeiten nach Leipzig, Halle, Berlin.

Das Angebot

Es handelt sich um die größte Fahrplanänderung seit über 25 Jahren. Insgesamt werden ab 10.Dezember 10.000 Plätze auf den ICE-Verbindungen zusätzlich angeboten. Der neue ICE-4 soll aber zunächst nur auf Strecke München - Berlin eingesetzt werden.

Premierenfahrt auf der Strecke Bamberg-Erfurt

So gibt es allein von München vom Fahrplanwechsel im Dezember an täglich 17 Verbindungen in die Hauptstadt. Viele Züge fahren weiter nach Hamburg oder an die Ostsee. Die Preise stehen noch nicht fest, aber Sparpreise, Supersparpreise und die Bahncard-Varianten gelten natürlich.

Der Normalpreis, also der Preis ohne Zugbindung und Ermäßigung, den die Bahn mittlerweile Flexipreis nennt, wird bei etwa 145 Euro gedeckelt. Damit lässt sich also auch weiterfahren, nach Hamburg oder auf die Insel Rügen. Außerdem will die Bahn Großkunden-Angebote für Firmen machen. Das soll attraktiv sein für BMW, Allianz und Siemens.

Außerdem ist eine Überraschung angekündigt für die offizielle Einweihung. Denkbar wäre ein limitierter Sonderpreis, etwa ein 100-Euro-Ticket-Berlin.

Mehr Abfahrten aus den bayerischen Städten

Fahrzeitenübersich nach Berlin

Die drei Sprinterzüge verlassen München um 6 Uhr, um 12 Uhr und um 18 Uhr. Sie schaffen die Strecke in drei Stunden 55; die anderen ICE brauchen vier Stunden 26. Von Garmisch nach Berlin geht es nun in fünf Stunden 45. Dazu gibt es eine Direktverbindung von München ins Ostseebad Binz.

Ingolstadt bekommt insgesamt 46 ICE-Halten am Tag. Von Regensburg, Plattling, Passau oder dem Bayerischen Wald gibt es um eine Stunde schnellere ICE-Umsteigeverbindungen nach Leipzig und Berlin.

Nürnberger Bahnhof aus der Luft

Allerdings dauert es 40 Minuten bis zum Anschluss in Nürnberg. Bisher sind es nur sieben oder acht Minuten. Das nennt die Bahn "entspanntes Umsteigen", aber tatsächlich ist die Gesamtfahrzeit deutlich schneller.

"Die Schnellfahrstrecke ermöglicht einen Reiszeitvorteil von anderthalb Stunden, die man schneller ist, je nachdem wie die Anschlüsse gestalten wurden, entweder knapper Umstieg in Nürnberg, oder entspanntes Umsteigen." Robert Ohler, DB Fernverkehr.

Verbesserungen in Franken

Coburg und Bamberg würden dadurch aufgewertet, so die Deutsche Bahn, dass diese an die Regionalverbindung, den Franken-Thüringen-Express (FTX), von Sonneberg nach Nürnberg angebunden werden. Er verbindet Coburg und Nürnberg in 70 Minuten. Da dieser Zug ebenfalls auf der Schnellbahnstrecke unterwegs ist, soll sich die Fahrtzeit um fast die Hälfte verkürzen.