Neue "Pünktlichkeitsmanager" Bahn in Bayern will pünktlicher werden

Eigentlich will DB Regio Bayern pünktlicher werden - vergangenes Jahr allerdings war das Gegenteil der Fall. Nach bahneigener Zählung sind gut 92 Prozent der Züge pünktlich gefahren. Ein Rückgang allerdings nur hinter dem Komma, so DB-Regio-Chef Hansrüdiger Fritz, und mit Gründen:

"Die Schienen werden auch immer voller. Wir haben auch eine ganze Menge Baustellen. Und auch das Wetter hat dieses Jahr ganz schön reingehauen. Wir haben etliche Stürme gehabt, die uns im Herbst ein Stück weit zurückgeworfen haben. Aber ich bin positiv: Nächstes Jahr wird es besser." Hansrüdiger Fritz, DB-Regio-Chef

"Pünktlichkeitsmanager" an großen Bahnhöfen

Die Bahn stellt jetzt so genannte "Pünktlichkeitsmanager" an den Bahnhöfen München, Augsburg, Nürnberg und Hof ein – die genau untersuchen sollen, wo es in Abläufen klemmt. 124 Millionen Fahrgäste jährlich befördert die Nahverkehrssparte der Deutschen Bahn in Bayern – mit nur noch leichtem Zuwachs – die Pendlerzüge sind vielfach bereits voll, die Bahn wirbt verstärkt um Ausflugsfahrer.

Dieses Jahr muss sie bei Ausschreibungen wichtige Netze verteidigen: Unter anderem der Fugger-Express zwischen München und Augsburg und der Donau-Isar-Express von Passau nach München werden neu vergeben.