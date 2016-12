Auszubildende dringend gesucht Der Bäcker, der nicht Bäcker sein darf

"Hallo Amir, alles klar, wie geht’s dir, geht’s gut?" Armin Riesinger

Bäckermeister Armin Riesinger aus Künzing im Landkreis Deggendorf ist sehr im Stress – aber für seinen ehemaligen Praktikanten, Amir Raubo aus Pakistan, nimmt er sich Zeit. Das Praktikum hat super geklappt, das findet nicht nur der Chef, sondern auch Amir Raubo.

"Chef und Kollegen auch sehr super und fleißig." Amir

Deswegen war für beide Seiten klar: Raubo wird eine Ausbildung im Betrieb beginnen. Bäcker Armin Riesinger hat schon zwei Lehrlinge aus Pakistan und Afghanistan. Beide waren wie Amir Raubo Asylbewerber, brauchten also eine Arbeitserlaubnis von der Ausländerbehörde – das Prozedere kannte Armin Riesinger schon:

"Bei meine anderen zwei Burschen war des ned anderst. Zuerst an Ausbildungsvertrag und dann hamma um die Arbeitserlaubnis ersucht. Und des war überhaupt kein Problem neda. Mittlerweile, die letzten zwei, drei Monate hamma da leider Schwierigkeiten kriegt." Bäckermeister Riesinger

Amir Raubo ist zum Zuschauen verurteilt.

Amir Raubo hat keine Arbeitserlaubnis bekommen, er darf keine Ausbildung beginnen. Und das, obwohl seit dem Sommer das Bundesintegrationsgesetz gilt. Es soll Asylbewerbern und Geduldeten erleichtern, eine Ausbildung zu machen – und so den deutschen Betrieben mehr Fachkräfte bringen.

Landrat Christian Bernreiter (CSU)

Doch Bayern legt dieses Gesetz so aus, dass es für Asylbewerber sogar schwieriger ist als vorher, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Besonders für Afghanen oder Pakistanis heißt es in vielen bayerischen Landkreisen: Ihr dürft nicht arbeiten. Im konkreten Fall argumentiert der Deggendorfer Landrat Christian Bernreiter: Amir Raubo spreche zu wenig Deutsch für eine Ausbildung – und es sei ja noch gar nicht sicher, dass der Pakistani wirklich bleiben kann.

"Es gibt natürlich auch individuelle Fälle, aber in den Fällen ist die Sachlage eigentlich so klar, dass ich fast davon ausgehen muss, dass man den Lehrvertrag vorschiebt, um hier irgendwelche Bleibemöglichkeitsszenarien zementieren zu wollen." Christian Bernreiter

Irgendwer muss das Brot ja backen.

Bäckermeister Armin Riesinger hält dagegen: Ihm gehe es nicht um Bleiberecht, sondern darum, endlich einen Azubi zu finden. Sechs Lehrstellen hätte er zu besetzen, aber kaum jemand will mehr Bäcker werden. Dass Raubos Deutsch noch nicht perfekt ist, ist klar, sagt er. Aber das war bei den Lehrlingen in den vergangenen Jahren nicht anders – sie haben alle schnell die Sprache gelernt, machen sich gut im Betrieb. Das wäre auch bei Amir Raubo nicht anders gewesen, glaubt Riesinger – wenn er denn eine Arbeitserlaubnis bekommen hätte.

"Des duad ma einfach narrisch leid, weil der Amir a sehr, sehr fleißiger Bursch war, wir haben eh schon so wenig Fachkräfte im Handwerk und jetzt nehmens uns de Möglichkeiten, wos ma mir jetz no hamman a no. Des versteh i ned ganz." Armin Riesinger

Fachkräftemangel im Handwerk ist ein Problem, das gibt auch Landrat Bernreiter zu. Aber daran seien auch die Betriebe selbst schuld:

"Ich muss auch mal fragen, warum ich keinen Lehrling bekommen habe, wie schaut‘s mit Ausbildungsvergütung aus, wie schaut‘s mit den Arbeitszeiten aus, was erwarte ich von dem Lehrling." Christian Bernreiter

Autowerk in Niederbayern - hier wird gut gezahlt.

Doch ein Bäcker wird immer mitten in der Nacht aufstehen müssen – und fast alle Handwerker in der Region haben Probleme, Lehrlinge zu finden, sagt Schreinermeister Mario Hochwimmer aus Landau an der Isar. Die Automobilindustrie ist stark in der Gegend, lockt mit guter Bezahlung und geregelten Arbeitszeiten. Für ihn und viele andere Handwerker waren die Asylbewerber eine Chance – doch die Politik der Ausländerbehörden mache das zunichte, sagt Hochwimmer:

"Mit am jeden, wos de unterhaltst, a jeder sogt des Gleiche. Mir warn scho bei der Rechtsanwältin, mir warn scho auf dem Amt, mir warn scho da, wir ham den Paragraphen scho überprüft. Des is doch ned unser Aufgabe, wir san Handwerker, aber wir müssn wirklich damit kämpfen, dass uns die Arbeiter ned weggenommen werden auf die Art und Weise." Mario Hochwimmer

Nicht nur in Niederbayern, sondern auch in anderen Teilen Bayerns gibt es derzeit ganz ähnliche Probleme, weil der Freistaat an seiner strikten Haltung festhält. Wirtschaftsvertreter wie IHK und Handwerkskammern sind daher weiterhin in Gesprächen mit dem bayerischen Innenministerium. Doch eine Lösung mit Augenmaß scheint es momentan noch nicht zu geben.