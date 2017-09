Autoindustrie Arbeitsplätze versus Elektromobilität - wer verliert?

Autonom fährt das Auto der Zukunft - und angetrieben wird es von Batterien. Die Automobilindustrie steht vor dem größten Umbruch aller Zeiten. Was bedeutet der anstehende Strukturwandel in der Automobilindustrie für die Mitarbeiter gerade im Motorenbau?

Allein im BMW-Werk Dingolfing arbeiten über 18.000 Menschen. Hier werden vor allem Autos mit Verbrennungsmotor gebaut, aber auch immer mehr Hybrid-Modelle, die zudem einen Elektromotor haben. Die Arbeit wird immer komplexer.

Werk Dingolfing: Hier wird in Zukunft das futuristische Auto iNext gebaut: selbstfahrend und mit Batterie.

Mitarbeiter Markus Brunner muss im Gegensatz zu früher viel mehr elektrische Teile verbauen und es ist kein Vergleich zu den Kabelbäumen von früher. Er arbeitet in der Karosserie-Endmontage seit über 20 Jahren und beobachtet den Wandel in der Automobilindustrie aufmerksam. Denn Arbeitsplätze wird der Wandel kosten. Elektroautos werden ganz anders gebaut. Sie benötigen weder komplexe Motoren noch aufwendige Getriebe.

Ein Verbrennungsmotor besteht aus sehr vielen Bauteilen, ein Achtzylindermotor aus 1200 Teilen, ein Elektromotor aus nur etwa 25 Teilen!

Die Angst des Betriebsrats

Manfred Schoch setzt sich für den Erhalt der Arbeitsplätze ein.

Der Gesamtbetriebsrat von BMW, Manfred Schoch, sieht den drohenden Verlust von Arbeitsplätzen gerade im Motorenbau. Er setzt sich bereits für Umschulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen bei BMW ein. So soll das Werk Dingolfing das Unternehmen in ein neues Mobilitätszeitalter führen. Der iNext wird künftig dort produziert, ein Auto, das komplett elektrisch fahren wird.

2007 hat BMW eine eigene Elektroauto-Serie auf den Markt gebracht.

Doch noch ist der Absatz der elektrischen Autos in Deutschland nicht sehr hoch. BMW investiert seit 2007 in Elektroautos mit einer eigenen Serie. Dieses Jahr wollen sie erstmals 100.000 Modelle verkaufen. Längst werden Elektroautos von anderen Playern erfolgreich produziert, etwa von Tesla, dessen Autos eine lange Reichweite haben.

Doch die Autobauer in Deutschland kritisieren auch die fehlende Infrastruktur im Land. Noch gibt es nicht ausreichend Ladestationen für Elektroautos.

12.000 Arbeitsplätze in Schweinfurt

Zulieferfirmen sind direkt vom Wandel der Autoindustrie betroffen.

Vom Umbruch in der Autoindustrie sind sehr stark die Zulieferer betroffen. Allein in Schweinfurt hängen über 12.000 Arbeitsplätze an der Autoindustrie.

In Schweinfurt produziert die ZF Friedrichshafen AG seit über 100 Jahren für die Fahrzeugindustrie, ein Traditionsprodukt sind die Stoßdämpfer. Die Fertigung wird nun verlagert, um Raum zu schaffen für die Elektromobilität. Über 1.000 Arbeitsplätze werden verlegt. Etliche aus dem Bereich müssen sich umschulen lassen.

So wie Oliver Bergmann, der sich nun auch einem viel komplexeren Arbeitsfeld gegenübersieht. Doch er möchte auf jeden Fall in Schweinfurt bleiben und sieht seine Zukunft in der Hybridproduktion.

Das Unternehmen ZF in Schweinfurt hat derzeit 9.500 Mitarbeiter - doch es wird sich verkleinern. Standortleiter Hans-Jürgen Schneider sieht sonst keine andere Möglichkeit, wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Firma soll für die elektrifizierte Zukunft fit gemacht werden. Dafür wünscht sich das Traditionsunternehmen mehr Unterstützung von der Politik, konkretere Rahmenbedingungen, einen verstärkten Ausbau der Ladestationen bundesweit, eine funktionierende Infrastruktur.

Die Firmenzentrale von Tesla – das amerikanische Unternehmen setzt auf den Erfolg von seinen Elektroautos.

Fazit: Der Wandel in der Automobilindustrie hat längst begonnen und doch müssen die Unternehmen weiterhin einen Spagat machen - für die Verbrennungsmotoren weiterproduzieren - aber in die Entwicklung der Elektromobilität investieren, damit sie weltweit nicht den Anschluss verlieren.