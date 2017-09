Wie deutsche Hersteller die Zukunft verschlafen Brennstoffzellen-Auto - die andere Alternative zum Diesel

Das weltweit erste Serienauto, das mit Wasserstoff fährt, ist vom koreanischen Hersteller Hyundai. Und jeder kann es fahren: Der Münchner Carsharing-Anbieter BeeZero, der zum Industriegase-Konzern Linde gehört, bietet 50 solche Autos zum Mieten an.

Ein Elektromotor treibt das Fahrzeug an. Den benötigten Strom produziert das Auto selbst- mit gasförmigem Wasserstoff in einer Brennstoffzelle. Im Kofferraum befindet sich der Wasserstofftank. Das Gas kommt dann in die Brennstoffzelle, reagiert mit Luft, produziert Wasser und elektrische Energie, die genutzt wird um den Elektromotor im Fahrzeug anzutreiben.

Am Ende tropft deshalb nur Wasser aus dem Auspuff.

Eine einzige Wasserstoff-Station in München

In Deutschland gibt es bis jetzt nur 30 Wasserstoff-Tankstellen

Das Tanken selbst ist überraschend einfach: Zum Freischalten und Bezahlen genügt eine spezielle Karte. Dann Zapfhahn auf die Tankdüse – und schon wird der Wasserstoff in den Tank gepresst, dass es nur so pfeift. Das Ganze dauert drei bis vier Minuten. Die Technik ist weltweit überall gleich und nach Auskunft der Betreiber ungefährlich.

Das Fahrzeug zeigt jetzt fast 400 Kilometer Reichweite an. Beim Nachfolgemodell 2018 soll der Wasserstoff schon für 800 Kilometer reichen. Davon können andere Elektroautos nur träumen.

Stolze Preise für Einsteiger

Hyndai Wasserstoff-Modelle

Der koreanische Konzern Hyundai stellt seinen Wasserstoff-SUV seit vier Jahren in Serie her. Kaufpreis: 65.450 Euro. Auch der japanische Autobauer Toyota produziert den futurisch aussehenden Mirai längst serienmäßig. Er kostet 78.600 Euro.

Konkurrent Honda bietet ebenfalls ein Wasserstoff-Auto an – derzeit aber nur in Japan und den USA.

Und die deutschen Hersteller?

BMW stellte 2006 ein Auto vor, das Wasserstoff in einem Verbrennungsmotor nutzte, gab die Pläne aber auf, um sich auf Batterieautos zu konzentrieren. Brennstoffzellen-Fahrzeuge will der Konzern erst nach 2025 auf den Markt bringen.

Das Problem der Infrastruktur

Ein Mercedes-Prototyp

Audi kann uns immerhin einen Prototypen zeigen – einen A7 quattro mit Brennstoffzelle. Die Produktion einer Kleinserie von wenigen tausend Autos will Audi aber erst nach 2020 starten. Warum so spät?

"Beim Wasserstoff fehlt uns die Infrastruktur, die ist Moment im Aufbau, da sehen wir Anfang des nächsten Jahrzehntes eine ausreichende Infrastruktur da, um die Fahrzeug in Markt zu bringen." Petra Hackenberg-Wiedl, Leiterin Konzerngeschäftsstelle Brennstoffzelle Audi AG

Wer bei der Carsharing-Tochter des Wasserstoffherstellers-Linde ein Brennstoffzellen-Auto mietet, kann in Bayern gegenwärtig nur fünf Tankstellen anfahren. In ganz Deutschland gerade mal dreißig. Doch bald sollen es mehr sein:

"Hier in Deutschland haben sich sechs Firmen zusammengetan, aus der Automobilbranche, aus der Gase-Branche, aus der Energiebranche, um Wasserstofftankstellen zu bauen. Ziel ist, bis Ende 2022 400 Tankstellen zu haben." Thomas Schaefer, Sprecher Bee-Zero – Linde

Das Problem der Brennstoffzellen Produktion

Brennstoffzelle

Bei dem Konsortium dabei ist auch Daimler: Schon vor sechs Jahren sind die Stuttgarter mit einem Brennstoffzellen-Auto einmal um die Welt gefahren. Doch erst jetzt zur IAA zeigt der Konzern ein Vorserienfahrzeug: Den Geländewagen GLC mit Brennstoffzelle. Kaufen kann man das Fahrzeug erst im nächsten Jahr. Auch wird es davon nur eine Kleinserie geben. Allerdings: Seine Brennstoffzelle kommt nicht aus Deutschland, sondern aus Kanada. Ist Daimler bei Brennstoffzellen auf Importe angewiesen – wie das schon bei Batterien der Fall ist?

Bisher werden Brennstoffzellen in Deutschland noch per Hand gestapelt. Das soll sich ändern: Mit staatlicher Förderung wollen das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) und zehn Unternehmen den Grundstein für eine industrielle Brennstoffzellen-Fertigung in Deutschland legen. 2020 soll es so weit sein. Dabei steht viel auf dem Spiel:

"Wenn es in Deutschland oder Europa nicht gelingt, Brennstoffzellen-Stapel zu produzieren, dann gehen diese Arbeitsplätze woanders hin und entsprechend sind wir sind abhängig von Importen." Ludwig Jörissen, Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung

In Deutschland wird also noch geforscht, während asiatische Hersteller längst in Serie produzieren.

Fazit

Sobald es mehr Tankstellen gibt und die Fahrzeuge günstiger sind, könnten Brennstoffzellen-Autos vor allem für Langstreckenfahrer die sinnvolle Alternative sein zu Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor.