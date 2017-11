Ausstellungen in Bonn und Bern Sammlung von Cornelius Gurlitt wird öffentlich

Cornelius Gurlitt besaß rund 1.500 hochwertige Kunstwerke. Bis der Verdacht auf Raubkunst aufkam. Dann wurden die Werke beschlagnahmt, was nach wie vor für Diskussionen sorgt. Nun werden Teile seiner Sammlung in zwei Ausstellungen in Bern und Bonn der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Von: Mathias Flasskamp