Netzentwickllungsplan 2030 Teuer, unbeliebt, unklar

Von den Übertragungsnetzbetreibern wurde heute der Netzentwicklungsplan 2030 vorgestellt. In dem dicken Wälzer steht nichts weltbewegend Neues. Lediglich eine zehn Kilometer lange Verbindungsleitung zwischen dem Atomkraftwerksstandort Isar bei Landshut und dem nahe gelegenen Netzknoten Altheim ist neu enthalten.

Tennet-Sprecherin Ulrike Hörchens wertete es auf BR-Nachfrage als Erfolg, dass die deutsche Stromversorgung im Vergleich zum vorher untersuchten Zeitraum bis 2025 auch bis 2030 ohne neue Stromautobahnen auskommen kann. Die Netzbetreiber sähen stattdessen Verstärkungen bestehender Wechselstriomverbindungen vor.

"Wenn man aber auf das Langfristszenario, also weiter in die Zukunft schaut, dann kommen wir nicht ohne zusätzliche Leitungen aus. Es sei denn, wir finden andere Lösungen." Ulrike Hörchens, Tennet-Sprecherin

Tennet schlägt dazu zwei Möglichkeiten vor: Zum einen eine stärker automatisierte Netzsteuerung, die jedoch noch nicht Stand der Technik ist, zum anderen die Änderung von Normen zu Belastung mit Lärm und elektromagnetischen Strahlen - was erlauben würde, mehr Strom durch bestehende Leitungen zu schicken. Das "Aktionsbündnis gegen die Südosttrasse" kritisiert die Netzausbaupläne weiterhin als überzogen.

"Der Netzentwicklungsplan wird von den Übertragungsnetzbetreibern als Wünsch-dir-was für ihre Konzerninteressen missbraucht." Mitteilung des Aktionsbündnis gegen die Südosttrasse

Der geplante Stromnetzausbau müsse deutlich reduziert werden, große Nord-Süd-Verbindungen seien vermeidbar. Die Frage, wie es mit dem Netzknoten Grafenrheinfeld bei Schweinfurt weiter geht, lässt auch der neue Netzentwicklungsplan weiter offen. Er sieht nach wie vor zwei neue Wechselstromtrassen von Hessen und Thüringen nach Grafenrheinfeld als bevorzugte Lösung vor, bietet weiter auch Alternativen durch die Verstärkung bestehender Leitungen an.

Wieder ist mit Widerstand zu rechnen

Auch dagegen regt sich Widerstand, weil eine bestehende Hochspannungsleitung von Oberfranken in den Raum Nürnberg mit höheren Masten neu gebaut werden müsste. Es handelt sich dabei um die so genannte "P44mod" von der Landesgrenze Thüringen/Bayern über Würgau (Lkr. Bamberg) nach Ludersheim (Lkr. Nürnberger Land).

"Wir sind da noch im Gespräch. Wir haben gesagt, dass da noch eine Lösung her muss, die vielleicht noch eine Alternative bietet zu den jetzigen Vorschlägen." Ilse Aigner, Bayerns Energieministerin Aigner

Dass die Vorschläge zu Grafenrheinfeld trotzdem noch unverändert im Netzentwicklungsplan stehen, findet sie jedoch normal, die Diskussion sei eben noch nicht abgeschlossen.

Erdverkabelung verursacht Mehrkosten

zum Video Tennet zu Strom-Trassen Die Kosten werden wohl explodieren Wieviel Geld kosten die geplanten neuen Stromtrassen durch Bayern? Der Netzbetreiber Tennet schätzt die Kosten auf bis zu 15 Milliarden Euro. Wirtschaftsministerin Aigner dagegen sprach zuletzt von sechs bis sieben Milliarden Euro. [mehr - zum Video: Tennet zu Strom-Trassen - Die Kosten werden wohl explodieren ]

Wie hoch die Mehrkosten durch die Erdverkabelung der Stromtrassen wirklich sein werden, kann bisher nur grob geschätzt werden. Das bekräftigte eine Tennet-Sprecherin auf BR-Nachfrage. Der heute veröffentlichte Netzentwicklungsplan 2030 geht - unverändert zum Vorgängerplan für 2025 - von einem Faktor 5,3 aus - also davon, dass Erdkabel pro Kilometer fünf Mal teurer sind als Freileitungen. Diese Zahl beruht auf Erfahrungswerten aus vergangenen Gleichstrom-Projekten der Netzbetreiber, etwa bei der Anbindung von Offshore-Windparks. Tatsächlich kann ein Erdkabel jedoch zwischen vier und acht Mal teurer sein als eine Freileitung, so Tennet. Faktor vier entspreche optimalen Bedingungen, Faktor acht schwierigen, etwa wenn Tunnel unter Straßen oder Flüssen nötig sind.

Niemand kennt genaue Zahlen?!

Die tatsächlichen Kosten für die Erdkabeltrassen hängen also stark davon ab, wie sie genau verlaufen, was bisher unbekannt ist. Weitere Variablen mit großem Einfluss auf die Kosten sind, welche Kabeltechnik bei Baubeginn verfügbar ist und wie stark der Wettbewerb der Kabelhersteller sein wird. "Es gibt sehr viele Unwägbarkeiten bei den Kosten für die Erdkabel. Die Schätzung im Netzentwicklungsplan ist genauso gut wie jede andere, die im Moment kursiert", so Tennet Sprecherin Ulrike Hörchens zusammenfassend zum BR. Die Vorgaben für den Netzentwicklungsplan verlangten jedoch, eine konkrete Zahl zu nennen.