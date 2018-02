Kult mit Urmel und Jim Knopf Augsburger Puppenkiste wird 70

Nostalgie pur: Wer kennt nicht Urmel, Jim Knopf und die Katze mit Hut? Vor 70 Jahren wurde mit dem "Gestiefelten Kater"auf der Bühne in der Augsburger Spitalgasse Premiere gefeiert. Die Idee dazu hatte der Schauspieler Walter Oehmichen nach seiner Heimkehr aus dem Krieg. Heute sind seine Marionetten weltberühmt.

"Ja, griaßts euch, liebe Bubele und Mädele, i bins der Kasperl – großes K, kleines Asperl." Kasperl der Augsburger Puppenkiste

Stars wie am Schnürchen

Der Kasperl aus der Augsburger Puppenkiste, ein frecher Kerl mit vorlautem Wesen und ein Aushängeschild für das Puppentheater bis heute. Zusammen mit dem Urmel, Jim Knopf, Monty Spinneratz, und wie sie alle heißen – sorgt der Kasperl seit mittlerweile 70 Jahren für strahlende Kinderaugen und lachende Erwachsenengesichter.

Hannelore Oehmichen, die Tochter des Theatergründers, hat an die 6.000 Puppen geschnitzt. Ihr Sohn, Theaterchef Klaus Marschall, der zusammen mit seinem Bruder die Kiste in der dritten Generation führt, ist mit den Figuren groß geworden.

"Ja, wird sind damit aufgewachsen, war ganz normal, der Laufstall stand in der Werkstatt meiner Mutter." Klaus Marschall, Theaterchef

Die Puppenkiste ist dabei vor allem auch durch das Fernsehen erfolgreich geworden. Die liebevoll gestalteten Produktionen mit dem legendären blauen Folienmeer haben ganze Generationen vor der Flimmerkiste geprägt, etliche gelten heute noch auf DVD als Klassiker. Und die Aufführungen in der Kiste selbst sind so gut wie immer ausverkauft.

Kiste goes Kino

Das Theater hat mittlerweile aber auch neue Wege beschritten: Es gibt Tourneen durch die halbe Welt und mit der Verfilmung der Weihnachtsgeschichte hat die Puppenkiste unlängst auch das Kino erobert, ohne ihren Charme zu verlieren, meint Klaus Marschall.

"Ich glaube schon, dass unsere Erzählweise dem Kino entgegenkommt, es ist schon ähnlich." Klaus Marschall, Theaterchef

Auch in der Politik tanzen die Puppen

Eine Besonderheit der Puppenkiste ist das alljährliche Politische Kabarett, das an immer an Silvester Premiere feiert. Hier werden die Berliner Größen an die Schnüre gehängt, beispielsweise als Insektenkabinett, das die Bienenkönigin Angela umschwärmt.

"Das ist so, Angela, der Seekäfer liegt seit der letzten Wahl auf dem Rücken und kommt nicht mehr hoch, der Horst schafft es nicht einmal, die Theresienwiese zu bestoibern." Aus dem Politischen Kabarett der Augsburger Puppenkiste

Die Vorbereitungen sind knifflig, sagt Jürgen Marschall, der jeden Politkopf neu aus einem Lindenholzknüppel heraus schnitzt.

"Heuer war es sehr schwer, wegen der Koalitionsverhandlungen, man wusste ja nicht, wer kommt, wer bleibt.

Und bei der Puppenkiste, da ist es wie in der Politik, ab und zu muss dann einfach ein alter Holzkopf zurück auf die Bühne." Jürgen Marschall, Leiter Puppenwerkstatt

Das 70jährige der Puppenkiste, das ist für Jürgen Marschall etwas Besonderes.