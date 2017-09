Kostenloser Sport Yoga soll Augsburger Kriminelle vertreiben

Mitten auf dem Königsplatz in Augsburg bietet die Stadt kostenloses Yoga an – damit soll das Image des Platzes aufpoliert werden. Denn die Zahl der Straftaten hat dort zuletzt stark zugenommen.

Nur eine Handvoll Hartgesottener wagt es an diesem Tag. Bei frischen 14 Grad sitzen sie im Schneidersitz auf Gymnastik-Matten - und das mitten auf dem Königsplatz, im Herzen von Augsburg.

30 Meter weiter strömt der Feierabendverkehr vorbei, Trauben von Menschen drängen in Trambahnen und Busse. Einige Passanten halten kurz inne und schauen: Mitten auf dem Augsburger Königsplatz hat eine Gruppe von Yogis ihre Matten ausgerollt und lädt zum Mitmachen ein.

"Yoga passt zu jedem Ort und zu jedem Menschen ... eine Stille, eine innere Stille zu finden, die unabhängig ist von dem Lärm um uns herum." Yogalehrer Mike Husmann

Die Stadt bietet die Yogastunden in Augsburg in den nächsten zwei Wochen kostenlos an, um den Königsplatz mit der sportlichen Aktion neu zu beleben und das Stadtbild dort nachhaltig zu verbessern. Eigentlich lädt der Königsplatz mit seinen vielen Bänken unter den hohen Kastanien zum Verweilen ein. Jugendliche treffen sich hier, Einkäufer ruhen sich aus, Kinder sammeln Kastanien. Für eine andere Gruppe ist er aber nicht nur irgendein Platz, sondern Wohnzimmer, Trinkstube und manchmal sogar Schlafplatz in einem. Oft halten sich Betrunkene hier auf und in letzter Zeit hat die Zahl der Straftaten deutlich zugenommen.

Yoga für das gute Image

Stadtmarketingchef Ekkehard Schmölz hofft, dass die Yogastunden eine bessere Atmosphäre schaffen.

"Es ist ein imagebildender Platz und der soll für alle da sein, für die Augsburger, für die Besucher, für die Touristen. Was nichts bringt, das hat jeder festgestellt, wenn man einfach herkommt mit Polizei und sagt, ihr dürft da nicht mehr sein. Dann gehen sie zum nächsten Platz. Das Wichtige in einer Großstadt ist das Miteinander." Stadtmarketingchef Ekkehard Schmölz

Der Leiter der Kriminologischen Forschungsgruppe des Landeskriminalamts ist der Meinung, dass die Sicherheitswacht in Augsburg das Sicherheitsgefühl der Bürger verbessern kann. Allerdings löse auch die Präsenz von Sicherheitswacht oder Polizei nicht das ursprüngliche Problem.

"Sie müssten versuchen, das Problem an der Wurzel zu packen, und einerseits an den Raumstrukturen etwas ändern, andererseits der Bevölkerung, die sich dort aufhält, Änderungen oder Angebote zu unterbreiten." Leiter Kriminologische Forschungsgruppe Landeskriminalamt Johannes Luff

Für die Augsburger Yogis war die Stunde unter freiem Himmel etwas Neues.

"Am Anfang war's ein bisschen gewöhnungsbedürftig, man konnte sich nicht so wirklich konzentrieren, zu viel Lärm, zu viel Bewegung hier. Aber wenn man dann drin ist, warm wird, dann klappt das super." Besucher der Yogastunde

Yoga erstmal nur der Anfang. Im nächsten Jahr sollen laut dem Stadtmarketing weitere sportliche und kulturelle Angebote am Königsplatz und an anderen Orten in Augsburg folgen.