Gesundheit Augenärzte schlagen Alarm wegen Laserpointer

"Der sagte: Ich habe mich gefühlt, als wenn ich in einem Auto auf der Autobahn mit 200 km/h für zehn Sekunden die Augen schließe. So, als hätte er mit offenen Augen in die Sonne geschaut. Und dann ist es sehr schnell so, dass man gar nichts mehr sieht, dass man die Landebahn nicht mehr sieht. Und da hilft nur durchstarten. Denn blind zu landen ist definitiv keine Alternative."