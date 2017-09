Herbstklausur in Landshut Grüne diskutieren über giftfreie Landwirtschaft

Heute beginnt sie, die Herbstklausur der Grünen-Fraktion des Bayerischen Landtags. Bis Freitag diskutieren die Politiker in Landshut über ihren politischen Kurs im kommenden halben Jahr. Zum Auftakt ist der Fraktionschef der Grünen im Deutschen Bundestag, Anton Hofreiter, zu Gast.

Giftfreie Landwirtschaft, das wird das Oberthema der Grünen in den kommenden drei Tagen. Dabei diskutieren die beiden Vorsitzenden Katharina Schulze und Ludwig Hartmann mit ihren 15 Kollegen aus der Fraktion, welche Akzente in der Agrarpolitik gesetzt werden müssen, damit der Kreislauf Ackerboden – Lebensmittel – Ernährung künftig mit weniger Pestiziden und Herbiziden belastet wird.

Gifteinsatz halbieren

Sonnenblume im Getreidefeld

Laut Co-Vorsitzendem Ludwig Hartmann ist es Ziel der Grünen, bis 2030 in Bayern den Gifteinsatz auf den Äckern zu halbieren. Landwirtschaft kann nur im Einklang mit der Natur, nicht gegen sie betrieben werden, so der Grünen-Politiker. Auch zu den Themen Artenvielfalt, Tierschutz und Verbraucherschutz will die Fraktion politische Konzepte ausarbeiten.

Im Gespräch mit dem Vorsitzenden der Bundestagsfraktion Anton Hofreiter geht es heute zudem um die letzten Meter im Bundestagswahlkampf. Der Freitag steht dann im Zeichen der EU: mit dem Vorsitzenden der Europäischen Grünen Partei, Reinhard Bütikofer, diskutieren die Parlamentarier über den Brexit.