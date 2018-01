Aufbruch und Abschied Seehofers letzter Neujahrsempfang

Zum traditionellen Neujahrsempfang des bayerischen Ministerpräsidenten in der Residenz ging es um Aufbruch und Abschied zugleich. Horst Seehofer war am Freitagmorgen noch in Berlin gewesen und hatte dort die ganze Nacht mitsondiert. Bei seiner Rede am Freitagabend stößt er dann nachdenkliche und humorvolle Töne an.

Von: Eva Huber