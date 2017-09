Auf Droge im Knast Wie Haftanstalten versagen

In der Justizvollzugsanstalt Kaisheim in Schwaben werden Drogenabhängige in der Regel nicht substituiert, erhalten also kein Medikament, um mit ihrer Sucht fertig zu werden. Das stößt auf Kritik und ist mit der neuen Rechtslage nicht mehr zu vereinbaren.

Der Europarat, Hüter von Demokratie und Menschenrechten in Europa, hat die Haftbedingungen in Deutschland geprüft. Ergebnis: Die Standards insgesamt sind hoch. Aber: Bei der Behandlung von Drogensüchtigen gibt es - so heißt es wörtlich im Bericht - "auffällige Unterschiede zwischen den besuchten Justizvollzugsanstalten".

JVA Kaisheim: Entzug statt Substitution

Besonders erwähnt wird das Gefängnis im schwäbischen Kaisheim. Dort werden Drogenabhängige in der Regel nicht substituiert, erhalten also kein Medikament wie Methadon, das ihnen hilft, von den harten Drogen wegzukommen. Damit sind die Gefangenen benachteiligt - in Freiheit können Süchtige zum Arzt gehen und eine solche Behandlung bekommen. Opiat-Sucht gilt als anerkannte Krankheit, die Substitution als Mittel der Wahl.

Stichwort "Methadon" Methadon - Mittel der Wahl in der Drogentherapie Methadon dient als synthetischer Drogenersatz in der Suchttherapie. Der opiatähnliche Stoff unterdrückt Entzugssymptome, macht aber ebenfalls süchtig. Anders als Heroin führt Methadon jedoch nicht zu rauschartigen Zuständen. Methadon kann als Tablette geschluckt werden oder in flüssiger Form. Weil es einen bitteren Geschmack hat, wird es mit Saft verdünnt getrunken.



Die Ersatzdroge soll Abhängigen dabei helfen, aus der Beschaffungskriminalität herauszufinden und ein weitgehend normales Leben zu führen. Methadon wirkt ähnlich wie Morphium, gilt aber als noch stärkeres Schmerzmittel. Eine Überdosierung kann zum Tod führen. Besonders für Kinder ist Methadon schon in geringer Dosierung gefährlich. (Quelle: dpa)

Drogensucht: Justiz in Bayern besonders restriktiv

Die Substitution gilt als "Goldstandard der Suchttherapie". Bis hinter bayerische Gefängnismauern ist das vielfach noch nicht vorgedrungen. "Primäres Ziel ist und bleibt die Drogenabstinenz", schreibt das bayerische Justizministerium dem Funkstreifzug. In der Haftanstalt Kaisheim ist man überzeugt, alles richtig zu machen.

"Wir richten uns nach den Vorschriften der Ärztekammer, die werden von uns genauso befolgt wie von Ärzten außerhalb. Nicht jeder Wunsch eines Gefangenen auf Substitution wird erfüllt. Weil sich nicht jeder Fall eignet." Friedhelm Kirchhoff, Leiter der Justizvollzugsanstalt Kaisheim

Von den gut 600 Gefangenen in Kaisheim werden nur fünf substituiert, obwohl mindestens die Hälfte der Insassen drogensüchtig ist, ein guter Teil davon opiatabhängig. Zum Vergleich: In der Justizvollzugsanstalt Straubing hat sich Anstaltsarzt Gregor Groß bei über 20 von etwa 200 Abhängigen für die Substitution entschieden, aus guten Gründen, wie er sagt.

"Ich denke wir haben immer wieder Opiatabhängige, die sich gar nicht vernünftig auf den Vollzug einlassen können, wenn sie ständig von der Gier beherrscht werden, sich Substanzen beschaffen zu müssen. Solche Gefangene denke ich, sollten auch in Haft substituiert werden." Gregor Groß, Gefängnisarzt in Straubing

Drogen kursieren auch in Haftanstalten

Regelmäßig werden in bayerischen Haftanstalten Drogen gefunden und Gefangene positiv auf Drogen getestet. Offizielle Zahlen dazu gibt es laut Ministerium nicht. Das Problem verleugnet aber auch der Kaisheimer Gefängnisdirektor Friedhelm Kirchhoff nicht.

"Wir haben jeden Tage Gefangene die ein und auspassieren, die werden durchsucht und umgekleidet, können aber im Körper Drogen einführen. Es gibt Dinge, die wir nicht im Griff haben können." Friedhelm Kirchhoff, Anstaltsarzt in Kaisheim

Dass Gefangene unter diesen Umständen clean werden, diese Vorstellung darf als naiv gelten. Dazu kommt das Ansteckungsrisiko mit HIV und Hepatitis, wenn mehrere Drogensüchtige in Haft die gleichen Spritzen benutzen.

Neues Gesetzeslage: Recht auf Substitution wird gestärkt

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

Inzwischen gerät die bayerische Haltung zum Thema Substitution, die in der JVA Kaisheim besonders strikt vertreten wird, immer mehr unter Druck. Nicht nur der Europarat kritisiert die restriktive Linie bei der Substitution. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte urteilte 2016 im Fall eines ehemaligen Kaisheimer Strafgefangenen: Das Verweigern der Drogenersatztherapie kann ein Verstoß gegen die Menschenrechte sein.

Das Urteil hat sich auch auf die Gesetzeslage ausgewirkt. In diesen Tagen tritt die novellierte Betäubungsmittelverordnung in Kraft. Sie enthält neue Richtlinien zur Substitutionstherapie, was auch Auswirkungen auf die bayerischen Haftanstalten haben wird, wie das Bayerische Justizministerium auf Anfrage des Funkstreifzugs schreibt:

"Zudem wird das Staatsministerium der Justiz selbstverständlich die Neuregelung der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung sowie die anstehende Überarbeitung der Richtlinien der Bundesärztekammer zum Anlass nehmen, um das bestehende Konzept zur Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs im bayerischen Justizvollzug zu überprüfen und - falls erforderlich - anzupassen." Stellungnahme Bayerisches Justizministerium

Die Deutsche Gesellschaft für Suchtmedizin spricht von einem Paradigmenwechsel. Substitution wird als geeignete Behandlungsmethode anerkannt. Das muss nun auch hinter die Gefängnismauern vordringen.