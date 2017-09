Staatsanwaltschaft bestätigt Ex-Porsche Vorstand Hatz sitzt in U-Haft

"Ich kann bestätigen, dass gestern im Rahmen der Audi-Ermittlungen zwei Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse und ein Haftbefehl vollzogen wurden." Sprecherin der Staatsanwaltschaft München II.

Unter den derzeit Beschuldigten befinden sich aber weder aktuelle noch ehemalige Vorstände der Audi AG, erklärte die Staatsanwaltschaft weiter.

Der beschuldigte Audi-Mitarbeiter befindet sich seit heute in Untersuchungshaft. Nach weiteren Informationen des Bayerischen Rundfunks handelt es sich dabei um den ehemaligen Porsche-Vorstand Wolfgang Hatz. Hatz trug Verantwortung in wichtigen Bereichen des VW-Konzerns: Von 2001 bis 2007 war er Chef der Motoren-Entwicklung der Audi AG. Im Jahr 2007 wurde er Leiter dieses Bereichs für den gesamten VW-Konzern. Im Jahr 2011 wechselte er in den Vorstand der Porsche AG, und war dort für Forschung und Entwicklung verantwortlich. Kurz nach Beginn der Abgasaffäre 2015 wurde er von Porsche beurlaubt, und wenig später sein Vertrag gegen eine millionenschwere Abfindung aufgelöst.

Insgesamt fünf Beschuldigte im Visier der Justiz

Bisher hatte die Staatsanwaltschaft München in ihrem Verfahren wegen Betrugs und illegaler Werbung vier Beschuldigte im Visier. Davon sitzt einer seit Anfang Juli in Untersuchungshaft. Er hat nach Angaben seiner Anwälte umfassend ausgesagt und die Vorwürfe bestritten. Das Landgericht hat dem Ingenieur zwar angeboten, diesen Haftbefehl unter Auflagen außer Vollzug zu setzen. Frei käme er dann allerdings noch nicht, weil er zugleich wegen einer möglichen Auslieferung an die USA festgehalten wird. Die US-Justiz wirft dem italienischen Staatsangehörigen ebenfalls eine Mitwirkung an illegaler Manipulation von Abgaswerten vor.

Mit der Verhaftung von Hatz erreicht der Skandal um manipulierte Abgaswerte eine neue Dimension.