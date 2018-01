Tarifverhandlungen Auch IG Metall in Bayern startet in Streikwoche

Ab morgen ruft auch die IG Metall in Bayern zu ersten Warnstreiks in der laufenden Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie auf. Den Auftakt setzen Mitarbeiter mit einer 0-Uhr-Aktion in der kommenden Nacht in Aschaffenburg.

Von: Birgit Harprath