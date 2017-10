Frankfurter Buchmesse Atwood erhält Friedenspreis des Deutschen Buchhandels

Am heutigen Sonntag endet die 69. Buchmesse in Frankfurt. Am letzten Tag haben nochmals alle Lese-Interessierten Zutritt. Und eine wichtige Auszeichnung wird vergeben: Margaret Atwood erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

Von: Florian Haas