Schweden gibt Details bekannt Mutmaßlicher Attentäter war IS-Symphatisant

Die schwedische Polizei ist sich sicher: Der gefasste 39-jährige Usbeke hat den Anschlag in der Stockholmer Innenstadt verübt. Jetzt gaben die Behörden weitere Details bekannt: Der Verdächtige habe mit extremen Gruppen wie dem IS symphatisiert, außerdem sei sein Asylantrag abgelehnt worden.

Bei einer Pressekonferenz am Sonntag wurde bekannt: Der Festgenommene habe 2014 eine Aufenthaltsgenehmigung in Schweden beantragt, im Juni 2016 habe die Migrationsbehörde entschieden, ihn auszuweisen. Da er das Land nicht verlassen habe, hätten die Behörden ihn gesucht. Weiter teilte ein Polizeisprecher mit: "Wir wissen, dass er Sympathien für extreme Organisationen gezeigt hat, darunter der IS."

Weiter geht die Suche nach Mittätern und Hintermännern: "Ungefähr fünf" Personen halte man derzeit fest, so die Polizei. Etwa 500 Menschen habe man befragt. Es gebe keine konkreten Hinweise auf weitere Anschläge. "Wir haben eine enge Zusammenarbeit mit Europol und Interpol", so ein Sprecher.

Sprengstoff im LKW?

Untersucht wird auch noch der gekaperte LKW, der für den Anschlag in Stockholm benutzt wurde. Gestern teilten die Behörden mit: In dem LKW, mit dem der Täter am Freitag durch eine Fußgängerzone gerast und schließlich ein Kaufhaus gerammt hatte, sei ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Es könnte sich um einen Spreng- oder Brandsatz handeln, sagte der Chef der schwedischen Reichspolizei Dan Eliason.

Er stellt sich auf lange Untersuchungen ein. "Das ist eine umfassende Ermittlung, die lange dauern wird." Dabei bekämen die Beamten auch Hilfe aus dem Ausland. "Wir haben breite internationale Unterstützung".

Trauer in der Hauptstadt

Viele Menschen kommen nach wie vor zum Anschlagsort und legen dort Blumen nieder. Die Menschen sagen, sie wollen Solidarität zeigen und die Opfer ehren. Gekommen waren auch Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel. Regierungschef Stefan Löfven hatte noch am Tat-Abend rote Rosen am Tatort abgelegt. Er zeigte sich betroffen.

"Wir haben immer gesagt, wir können nicht garantieren, dass uns so etwas nicht passiert. Trotzdem ist es dann furchtbar, wenn unschuldige Menschen auf diese Weise getroffen werden." Stefan Löfven, Ministerpräsident Schwedens

König Carl XVI. Gustaf nennt Anschlag "verachtenswürdig"

Gedenkfeier am Montag Für die Opfer des Lkw-Anschlags soll es am Montagmittag eine Gedenkfeier und eine landesweite Schweigeminute geben. Das kündigte der schwedische Ministerpräsident Löfven an, nachdem er einen Strauß roter Rosen in der Nähe des Tatorts niedergelegt hatte.

Schwedens König Carl XVI. Gustaf hat den Lkw-Anschlag im Zentrum von Stockholm als "verachtenswürdig" verurteilt. Dennoch gebe es ihm Hoffnung, "dass all diejenigen unter uns, die helfen wollen, viel zahlreicher sind als diejenigen, die uns schaden wollen". Dies sagte der schwedische König am Samstagnachmittag in einer Stellungnahme vor dem Königspalast in Stockholm. Zudem lobte er Polizei und Rettungsdienste für ihre "tolle Arbeit". Carl Gustaf und Königin Silvia hatten wegen des Attentats einen Besuch in Brasilien abgebrochen und sind heute wieder nach Schweden zurückgekehrt.