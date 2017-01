Asylbericht 2017 Kommt nun Klarheit in die Flüchtlingszahlen?

Die Zahl der Asylanträge, die im vergangenen Jahr gestellt wurden, klingt erst mal hoch. Von Januar bis einschließlich November sind im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gut 720.000 Anträge auf Asyl eingegangen. Die hohe Zahl kommt zustande, weil viele Flüchtlinge, die im Herbst 2015 gekommen waren, erst im nächsten Jahr ihren Asylantrag stellen konnten. Sie sagt nichts darüber aus, wie viele Flüchtlinge 2016 ins Land gekommen sind.

Nach Angaben des Bundesamtes waren das in den ersten elf Monaten knapp 305.000. Die Behörde kann aber nicht ausschließen, dass es in Wahrheit weniger waren, weil einige Flüchtlinge sich in mehreren Bundesländern registrieren ließen und doppelt erfasst wurden. Heute nun wollen Bundesinnenminister de Maiziere und Bundesamtschef Weise die Zahlen für das gesamte Jahr 2016 bekannt geben.

Beachtliche Bilanz

Es ist Weises letzter öffentlicher Auftritt, bevor er sein Amt an Nachfolgerin Jutta Cordt abgibt. Weise, eigentlich Vorstandsvorsitzender bei der Bundesagentur für Arbeit, hatte das Amt im Herbst 2015 in Doppelfunktion übernommen, um die Behörde für die stark steigenden Flüchtlingszahlen zu rüsten. In seiner 15-monatigen Amtszeit hat sich die Mitarbeiterzahl verdreifacht, von 3.000 auf momentan 9.000.