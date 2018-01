ARD-DeutschlandTrend SPD nur noch bei 19 Prozent

Wäre am Sonntag Bundestagswahl, so käme die SPD auf nur noch 19 Prozent. Das ergab der "DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin". Weiteres Ergebnis: Die meisten Deutschen trauen den Sozialdemokraten keine Verhandlungserfolge zu.

Die große Mehrheit der Bürger traut der SPD keine Verhandlungserfolge zu. In der Arbeitsmarkt-, der Gesundheits- und der Flüchtlingspolitik rechnen 72 Prozent mit keinen oder nur geringen Nachbesserungen. Das ergab der "DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin".

Die Abschaffung von Arbeitsverträgen mit sachgrundloser Befristung, mehr Härtefälle beim Familiennachzug zu Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutz und zusätzliche Maßnahmen gegen die Zwei-Klassen-Medizin in Deutschland - all das will die SPD eigentlich noch gegen CDU und CSU durchsetzen und damit das Sondierungsergebnis in ihrem Sinne verbessern. Doch selbst unter ihren eigenen Anhängern rechnet der Umfrage zufolge kaum jemand damit, dass ihr das auch gelingt.

Union gleichbleibend, AfD verliert leicht, FDP und Linke legen zu

Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die SPD auf nur noch 19 Prozent, das ist der niedrigste Wert seit Beginn des DeutschlandTrends. Verglichen mit der Befragung vor zwei Wochen geht es um zwei Prozentpunkte bergab. Bei den anderen Parteien tut sich weniger: Für die Union würden weiterhin 33 Prozent stimmen, die AfD verliert einen Punkt auf 12, die Grünen halten sich bei 11 und FDP und Linke gewinnen beide leicht auf 10 Prozent dazu.