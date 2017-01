ARD-DeutschlandTrend Bürger fühlen sich in Deutschland sicher

Die Deutschen sind mehrheitlich gelassen, was die Terrorgefahr in Deutschland angeht: Drei Viertel der Bürger fühlen sich alles in allem in Deutschland eher sicher, ein Viertel fühlt sich eher unsicher. Dies ist über die Parteigrenzen hinweg so, dass das Gefühl in Sicherheit zu leben überwiegt - bis auf die Anhänger der AfD: Zwei Drittel der Wähler dieser Partei fühlen sich in Deutschland unsicher.

Eine weitere Frage war: "Wenn Sie das Leben heute mit dem vor 50 Jahren vergleichen: Ist die Situation für Menschen wie Sie heute besser, schlechter oder genauso?" Eine Mehrheit von 58 Prozent meint, dass ihre aktuelle Lebenssituation besser ist als vor 50 Jahren, 17 Prozent meinen, sie sei schlechter, 11 Prozent sehen keine Veränderung.

Sonntagsfrage: Union und AfD legen zu, SPD und Grüne verlieren

Bei der Sonntagsfrage wächst der Abstand zwischen Union und SPD: Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 37 Prozent, das sind zwei Punkte mehr als im Vormonat. Die SPD käme auf 20 Prozent und verliert zwei Punkte. Die Linke bleibt stabil bei 9 Prozent. Die Grünen kommen auch auf 9 Prozent, verlieren aber zwei Punkte. Die FDP bleibt unverändert bei 5 Prozent. Die AfD gewinnt zwei Punkte hinzu und landet bei 15 Prozent.