Architekten präsentieren "Klangspeicher" Entwurf für neuen Konzertsaal in München vorgestellt

Ein Architektenduo aus Österreich hat sich durchgesetzt beim Wettbewerb für einen neuen Konzertsaal in München: Andreas Cukrowicz und Anton Nachbaur-Sturm. Auf einer Pressekonferenz wurden heute Details ihres Entwurfs vorgestellt.

Die Sieger im Architektenwettbewerb für das neue Münchner Konzerthaus haben sich bei ihrem Entwurf an Speicherbauten orientiert. Die Idee war, im ehemaligen Industriegebiet einen Klangspeicher zu bauen, sagte Architekt Anton Nachbaur-Sturm am Vormittag auf der Pressekonferenz in der Münchner Musikhochschule.

"Einfach, zurückhaltend und nobel"

Das gläserne Gebäude solle wie eine Kathedrale eine neue Mitte im Münchner Werksviertel am Ostbahnhof schaffen. Für die österreichischen Architekten ist der Konzertsaal in München das erste Konzertgebäude. Sie wollen auf relativ kleiner Grundfläche die Säle im Inneren der Glashülle übereinander stapeln.

Pressekonferenz zum neuen Münchner Konzertsaal

Als einfach, zurückhaltend und nobel beschrieb der Juryvorsitzende Arno Lederer das Konzerthaus. Er lobte die Einmaligkeit der durchsichtigen Oberfläche, die das Gebäude von anderen Häusern unterscheide. Wer dort war, werde dieses Haus nicht vergessen, sagte er. Das Äußere erzeuge eine Spannung, die neugierig auf das Innere mache, so Hans Robert Röthel von der Stiftung "Neues Konzerthaus München". Die Stiftung will im Rahmen eines bürgerschaftlichen Engagements Geld einwerben für den Neubau.

Kostengrenze: 300 Millionen Euro

So könnte der Konzertsaal von innen aussehen.

Auch Innenminister Joachim Herrmann und Kunstminister Ludwig Spaenle zeigten sich von dem Entwurf sehr angetan. Der Entwurf hatte mit nur einer Gegenstimme den ersten Preis erhalten. Die Kosten müssten jedoch im Rahmen bleiben, erinnerte Herrmann. Der Landtag müsse noch zustimmen.

Seriöse Kostenschätzungen seien in diesem Planungsstadium nicht möglich, ergänzte der Juryvorsitzende Arno Lederer. Die Kostengrenze für das neue Münchner Konzertgebäude liegt bei 300 Millionen Euro.