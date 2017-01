Arbeitslosenzahlen im Dezember Der bayerische Arbeitsmarkt ist stabil

Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im Dezember saisonbedingt um 6.207 auf 234.525 angestiegen. Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Monat zuvor um 0,1 Prozentpunkte auf 3,3 Prozent. Im Dezember 2015 lag dieser Wert noch bei 3,4 Prozent.

Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, bezeichnet diese Entwicklung im Hinblick auf die Zuwanderung von Geflüchteten als bemerkenswert. Der Arbeitsmarkt im Freistaat erweise sich als "ganz hervorragend", sagte Holtzwart dem Bayerischen Rundfunk. Als Beleg dafür nannte er die nach wie vor hohen Beschäftigungszahlen und die hohe Arbeitskräftenachfrage. Dabei geht die Arbeitslosigkeit vor allem in den bayerischen Großstädten zurück: "Augsburg, Nürnberg und München sind hier die Zugpferde des Rückgangs", so der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen.

Weniger Langzeitarbeitslose

Auch bei den Langzeitarbeitslosen sinken die Zahlen. Holtzwart sieht den bayerischen Arbeitsmarkt topfit für das Jahr 2017 aufgestellt.

"Wir gehen davon aus, dass der positive Trend und die Entwicklung in der bayerischen Wirtschaft auch 2017 anhalten wird und wir in diesem Jahr einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit verzeichnen können." Ralf Holtzwart, Chef der bayerischen Arbeitsagenturen

100.000 in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen

In die Arbeitslosenquote werden die Menschen, die an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme teilnehmen nicht mit einbezogen. In Bayern befinden sich aktuell über 100.000 Menschen in Weiterbildung, Altersteilzeit oder Integrationskursen. Rechnet man diese Menschen zu den Arbeitslosen hinzu, ergibt sich eine Zahl von 338.923 sogenannten Unterbeschäftigten im Freistaat.

Oberpfalz und Eichstätt sind Spitzenreiter

Unter den Regierungsbezirken ist die Oberpfalz mit einer Arbeitslosenquote von 2,9 Prozent bayerischer Spitzenreiter, Mittelfranken bleibt mit 4,0 Prozent Schlusslicht. Auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte weist Eichstätt mit 1,4 Prozent die geringste, Hof mit 7,2 Prozent die höchste Arbeitslosigkeit auf.