Schwache Betonbarrieren Placebo-Poller gegen den Terror

Zuletzt Stockholm, Berlin an Weihnachten und im letzten Sommer Nizza - die perfide Terrorstrategie ist der Einsatz von Lastwägen als Waffe. Betonpoller sollen verheerende Attacken in Menschenmengen verhindern. Doch ausgerechnet ein Ein Test der Dekra zeigt die Schwachstellen auf: diese Poller taugen nichts.

Nur wenige Tage nach dem Anschlag in Berlin mit elf Toten und 55 Verletzten wurden Weihnachtsmärkte in ganz Deutschland eilends mit Betonpollern umfriedet. Nicht noch einmal sollten Unschuldige durch einen Terror-Lkw zu Tode kommen. Die Maßnahme zeigte Wirkung: die Menschen trauten sich weiter raus zwischen die Buden – vermeintlich geschützt durch schwere Betonblöcke.

Umgefahren wie Legosteine

Sie sind aber nicht schwer genug, wie sich jetzt herausstellt. Zwei Tests der Dekra im Auftrag des MDR-Verbrauchermagazins Umschau ergaben, dass die gebräuchlichen Absperrungen unzureichend sind, dass sie fast wie Legosteine umgefahren werden.

Getestet haben die Dekra-Prüfer die schwersten derzeit auf dem Markt erhältlichen Blöcke, die bundesweit als Antiterror-Sperren eingesetzt werden. Sie wiegen 2,4 Tonnen und messen 0,8 x 0,8 x 1,6 Meter. Der Test-Lkw wog zehn Tonnen und entsprach dem Modell, das in Nizza verwendet wurde. Dort starben beim ersten Anschlag dieser Art 84 Menschen, mehr als 300 wurden verletzt, als ein Islamist in die Parade zum Nationalfeiertag raste. Die Anschlagsfahrzeuge in Stockholm und Berlin waren sogar noch größer.

Aufhaltewirkung gering

Getestet wurden zwei Szenarien. Mit einer Geschwindigkeit von je 50 km/h fuhr der Lkw einmal frontal gegen zwei Blöcke, einmal etwas seitlich. Das Ergebnis in beiden Fällen: ernüchternd. Fast mühelos schiebt der Lkw die Steine einfach weg. Zwar werden seine Vorderachse und die -räder weggerissen, so dass der Lkw nicht mehr steuerbar ist und auch nicht mehr beschleunigen kann. Gestoppt ist das Fahrzeug aber mitnichten. Es rutscht fast ungehindert weiter. Die Aufhaltewirkung sei "relativ gering" gewesen, sagt Dekra-Testleiter Marcus Gärtner. Selbst die Hersteller der Sperren, die beim Test zugegen waren, sehen keinen ausreichenden Schutz. Kein Wunder: sind die Poller doch dafür gar nicht gemacht. Eigentlich dienen sie als Absperrungen etwa für große Kiesmengen.

"Das ist ein reiner Placebo-Effekt. Ein Poller stellt optisch etwas dar. Aber im Fall des Falles ist er sogar eine zusätzliche Gefahr." Thomas Pampel vom Hersteller Stoneland Hamburg

Polizei nicht überrascht

Die Betonpoller wurden im Test wie Spielzeug weggestoßen. Menschen in der Nähe hätten keine Chance. Baugleiche Poller wurden unter anderem beim Tag der Deutschen Einheit 2016 in Dresden eingesetzt. Der dortige Polizeidirektor Renè Demmler ist nicht überrascht vom schlechten Ergebnis:

"Es macht nochmal nachhaltig deutlich, dass mehr Mittel erforderlich sind, um das Risiko wirklich noch im stärkeren Maße zu reduzieren." Polizeidirektor Renè Demmler

Hundertprozentige Sicherheit kann es nciht geben gegen Terroristen. Aber mehr als reine BPlacebos sollten schon